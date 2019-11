Facebook come Instagram: in arrivo le ‘foto popolari’?

By

Facebook, foto popolari in arrivo come Instagram? Secondo quanto riferisce TechCrunch, con tanto di autorevole conferma, sarebbe in arrivo una rivoluzione nel social blu sempre più sibili al ‘fratello’.

Facebook e Instagram continuano a intrecciarsi vicendevolmente, e così è in arrivo l’ultima: le foto popolari anche nel primo dei due social. Come infatti riferisce TechCrunch, il social blu sta testando la stessa opzione della piattaforma dedita alle foto: ossia la lunga lista di immagini casuali selezionate da un algoritmo e visibili in successione, scorrendo semplicemente la sezione specifica.

Facebook come Instagram: foto popolari in arrivo?

Non è chiaro cosa comporterà questa modifica, se Facebook si ibriderà stile Instagram e se sul classico feed ora compariranno foto piuttosto che post vari. Se dovesse seguire l’idea originale, dovrebbe esserci una zona specifica dove recarsi per imbattirsi in queste immagini casuali.

Un portavoce di Facebook avrebbe confermato a TechCrunch il test con nuovi esperimenti per il futuro. Così dopo l’introduzione delle Storie e della sezione Watch, Facebook potrebbe dunque rendere il proprio volto ancora più simile a Instagram. A distanza di 15 anni e 10 anni dalla creazione, i due social continuano ad avere un pieno dominio del web.

