Claudio Marchisio, nuova avventura: sarà redattore per il Corriere di Torino 

Claudio Marchisio diventa redattore: dopo l’addio al calcio giocato, l’ex centrocampista su tuffa in un’avventura giornalistica. Il primo articolo sarà su Silvia Romano.

Claudio Marchisio, da calciatore a giornalista. O meglio redattore. Perché dopo aver appeso gli scarpini al chiodo lo scorso 3 ottobre, l’ex centrocampista della Juventus ha deciso di ripartire dal contesto giornalistico. Il 33enne curerà una rubrica di approfondimento per il Corriere di Torino, dove non si occuperà di calcio ma di argomenti delicati a lui cari.

Il primo articolo, infatti, sarà su Silvia Romano, la giovane milanese sequestrata in Kenya lo scorso 20 novembre 2018 durante un periodo di volontariato. Marchisio, via social, del resto si è sempre dimostrato particolarmente sensibile su tale argomenti, tra cui anche l’aiuto pro migranti.

Il 27 febbraio scorso postava il seguente messaggio via Instagram a favore di Silvia: “90 giorni possono bastare per preparare un esame, per guarire da un infortunio, si può addirittura imparare qualche frase in russo… Ma sono e saranno sempre troppo pochi per perdere la speranza e la forza di ricordare Silvia ogni giorno e chiedere che sia fatto tutto il possibile per riportarla a casa. Ogni giorno #SilviaRomano”.

E ancora un altro messaggio a riguardo, con tanto di foto della ragazza sorridente, lo scorso 9 settembre: “È il tuo compleanno e prima di andare a dormire Silvia, volevo farti tanti auguri, augurandoti il prossimo anno di festeggiare con i tuoi genitori e con tutte le persone che ti voglio e bene!”. Uomo saggio ed equilibrato, che si è sempre battuto per i sani valori della società, il rispetto comune e soprattutto verso i più deboli.

