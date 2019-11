Pavia, 84enne contromano in tangenziale: tre persone in ospedale

Incidente a Pavia: 84enne contromano in tangenziale ferisce se stesso e due persone. Aveva erroneamente imboccato il senso sbagliato. Le condizioni delle persone coinvolte.

In contromano in tangenziale, ma senza volerlo. E’ successo a Pavia, presso la tratta ovest, con l’errore di un 84enne che ha portato due persone in ospedale più se stesso. L’anziano, infatti, ha erroneamente imboccato il senso sbagliato della marcia, imbattendosi in altre due vetture che provenivano dal senso opposto.

Pavia, 84enne contromano in tangenziale

Le persone coinvolte sono un uomo di 34 anni e una donna di 59: sono stati tutti portati al Policlinico di San Matteo, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze se non un enorme spavento. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, la quale ha subito avviato l’inter per ricostruire precisamente la dinamica. Probabile il ritiro della patente per il responsabile.

Leggi anche: Arriva la prima retina artificiale interamente organica: i dettagli