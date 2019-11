20enne travolto da un treno: tragedia a Pisa

Pisa, 20enne travolto da un treno. La tragedia si è consumata all’alba presso un passaggio a livello con la scoperta avvenuta solo diverse ore dopo. Indagano le forze dell’ordine: ecco sensazioni e prime ricostruzioni.

Travolto e ucciso da un treno: choc a Pisa. La tragedia si sarebbe consumata all’alba, in un passaggio a livelli presso la linea Pisa-Lucca, anche se il tutto è stato scoperto solo qualche ora più tardi ritrovando il cadavere del ragazzo.

Pisa, 20enne travolto da un treno

Secondo quanto emerge dalle indagini preliminari, il ragazzo indossava le cuffiette al momento del sinistro. Probabile, quindi, che abbia attraversato i binari ma senza rendersi conto del mezzo in arrivo. La tratta è stata poi interrotta per consentire i rilievi e approfondire tutte le indagini del caso, con la polfer di Pisa e la polizia scientifica a seguito del caso. Non è noto nemmeno qualche treno abbia travolto il 20enne: potrebbe essere stato un trenomerci, con l’autista che non si sarebbe accorto di nulla a causa del buio (poiché sarebbe avvenuto tra le 5 e le 6) e dal rumore del convoglio. Al momento si esclude ogni pista relativa a un atto intenzionale.

Leggi anche: Pavia, 84enne contromano in tangenziale: tre persone in ospedale