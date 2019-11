Amazon, arriva la Black Friday Week: ecco tutte le migliori offerte

By

Arriva su Amazon la settimana del Black Friday. Da oggi saranno disponibili tantissime offerte sui vari articoli, andiamo a vedere le migliori

Per tutti gli amanti dello shopping, oggi è una giornata importante. Infatti questo venerdì 22 novembre dà il via al Amazon Black Friday Week. Il Black Friday è una tradizione tipicamente americana, in cui ogni anno, l’ultimo venerdì del mese di novembre vuol dire Sconti.

Mentre in migliaia di americana aspettano pazientemente l’apertura delle porte dei centricommmerciali il 29 novembre, amazon anticipa tutti e dedica un’intera settimana dedicata agli sconti. Infatti il black Friday è una tradizione che negli ultimi anni si sta espandendo, arrivando anche in Italia, dove i più ansiosi, pur di non rimanere a mani vuoti, anticipano anche i regali di natale, cercando di risparmiare qualcosina. Andiamo quindi a vedere quali sono le offerte più allettanti.

Offerte dispositivi Amazon

Partiamo subito da tutte le offerte sui dispositivi del marchio di Jeff Bezos:

Black Friday, le offerte sulle migliori fotocamere

Panasonic LUMIX DMC-G7H Fotocamera Mirrorless Digitale a 549 euro. (Acquista su Amazon)

a 549 euro. (Acquista su Amazon) Nikon Coolpix A1000 Fotocamera digitale compatta a 349 euro. (Acquista su Amazon)

a 349 euro. (Acquista su Amazon) Sony Alpha 7K Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame a 699 euro. (Acquista su Amazon)

a 699 euro. (Acquista su Amazon) Sony FDR-X3000RFDI Action Camera 4K a 299 euro. (Acquista su Amazon).

I migliori sconti su telefonia e televisori

Passiamo adesso alle offerte sulla telefonia ed i televisori:

Sconti anche su Computer e videogiochi

Chiudiamo con i migliori sconti sui computer ed i videogiochi in circolazione:

