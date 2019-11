Anticipazioni Tv: Per Rai 1 c’è “Tali e Quali”; L’isola di Pietro su Canale 5

Episodio speciale per la chiusura del “Tale e Quale Show”, con “Tali e Quali”. Su Canale 5 ritorno “L’isola di Pietro”, con un nuovo episodio

Rai 1, “Tali e Quali” – Episodio speciale per la chiusura del “Tale e Quale show” con Carlo Conti. Arriva infatti Tali e Quali, In questa decima e ultima puntata saranno protagonisti i migliori imitatori “non professionisti”, scelti tra quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma. Spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti, di presentarsi davanti alla nota giuria dello show arricchita per l’occasione da altri tre giudici.

Rai 2, “N.C.I.S. Los Angeles” – Altri due episodi per la squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), che si occupa di ogni caso criminale o investigativo che coinvolga membri del corpo militare stesso. Nel primo episodio, G. Callen è l’uomo di punta della squadra N.C.I.S. di Los Angeles. viene dalla Romania e non ha idea di cosa significhi la sua G. È un orfano e nessuno è mai stato in grado di dirglielo. Mentre nel secondo episodio, Callen riesce a sapere per chi lavora Anna, ossia Joelle. Anna adesso è Cuba ed è in contatto con Joelle la quale dalle ultime notizie ricevute capisce che la situazione è precipitata.

Rai 3, “La vita possibile” – Su Rai 3, va invece in onda il film Drammatico del 2016. Nella pellicola viene raccontata la storia di Anna, che si trova costretta a trasferirsi da Roma a Torino con il figlio, a causa del marito violento che la perseguita. Un’amica di Anna li ospita offrendogli sicurezza, ma il figlio della donna soffrirà la lontananza dagli amici.

Su Canale 5 torna “l’Isola di Pietro”

Rete 4, “Quarto Grado” – Su Canale 5 torna l’appuntamento con il programma d’approfondimento ed attualità di Rete 4. Come sempre durante Quarto Grado, verranno analizzati ed approfonditi, i principali casi di cronaca nera italiani, nonchè alcuni misteri che avvolgono il nostro paese. Il tutto condito dai servizi della regia e da diversi ospiti in studio. Alla conduzione come sempre troveremo Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Inoltre gli spettatori potranno utilizzare il canale Facebook Messanger, per segnalazioni etanto altro.

Canale 5, “L’Isola di Pietro” – Sesto episodio per la fiction con protagonista Gianni Morandi, nei panni di Pietro. In questa puntata Pietro e gli altri cercheranno di capire cosa cercava l’intruso che e’ entrato nel magazzino reperti della polizia. Ad aiutare Pietro nell’investigazione, ci penseranno Elena (Chiara Baschetti) e Diego (Erasmo Genzini). I tre indagheranno cercando di capire il motivo di quella felpa fuori posto.

Italia 1, “Batman Begins” – Arriva l’appuntamento con i supereroi per Italia 1, andrà infatti in onda Batman Begins. Durante la pellicola, Bruce Wayne, dopo aver assistito al brutale omicidio dei suoi genitori, inizia a vagare per il mondo per superare il senso di colpa e viene iniziato alla filosofia Ninjia sull’Himalaya. Quando torna a Gotham City decide di vestire i panni dell’uomo pipistrello, aiutato dal fidato maggiordomo Alfred e dallo scienziato Lucius Fox, con lo scopo di combattere il crimine e ridare speranza agli abitanti della città. Il cattivo da battere stavolta si chiama Johnatan Crane, lo Spaventapasseri.

Propaganda Live in prima serata su La7

La7, “Propaganda Live” – Torna la trasmissione satirica di La7, condotta da Diego Bianchi, meglio conosciuto come “Zoro”. Portatosi con sè tutta la troupe di “Gazebo”, programma di Rai 3, Zoro continuerà a pungere tutti con la sua satira ed i suoi inviati. Quindi la formula del programma rimane invariata, con un mix di informazione e satira, incursioni musicali e ospiti. Nello studio romano, sarò presente anche il pubblico, per partecipare può contattare la redazione di La7 attraverso la mail: [email protected]

Tv8, “Masterchef Italia” – Torna il programma culinario di Sky, mandato in onda anche sulla rete satellite Tv8, con la terza puntata della stagione numero 8. Con quest’ottava stagione, si andrà alla ricerca, ancora una volta del cuoco amatoriale più bravo d’Italia. La sfida sarà lunga e ricca di adrenalina con i giudici pronti a rendere la vita un inferno a tutti i concorrenti. A giudicare gli chef amatoriali, ci penseranno: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

NOVE, “Fratelli di Crozza LIVE” – Anche il NOVE, torna con la terza puntata del proprio talk a stampo satirico. Come sempre il grande protagonista sarà il comico genovese, Maurizio Crozza, che cercherà di intrattenere la platea con la sua satira unica, l’imitazione dei volti noti della politica e con uno sguardo sempre puntato sull’attualità del nostro paese.

