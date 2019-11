Bologna, Mihajlovic sottoposto al trapianto di midollo: il bollettino dell’ospedale

Bologna, Mihajlovic è stato sottoposto al trapianto di midollo osseo

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è stato sottoposto al trapianto di midollo osseo. Lo rende noto l’ospedale Sant’Orsola stesso, dov’è in cura per la leucemia da luglio, con un bollettino: “È stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall’Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare lo scorso 29 ottobre. Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti”. Ieri Sinisa era già a Casteldebole per tornare ad allenare i suoi. Nonostante ciò, è quasi impossibile che domenica sia in panchina in occasione del match con il Parma. Inoltre, nei prossimi giorni, tornerà in ospedale per continuare il ciclo di cure.

Bologna-Parma, le possibili scelte di Mihajlovic e D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

All.: Mihajlovic.

Squalificati: Bani, Danilo.

Indisponibili: Destro, Dijks, Santander, Soriano.

Ancora out Dijks, ci sarà Krejci a sinistra. Squalificati invece i due centrali Bani e Danilo, stringerà i denti Tomiyasu che affiancherà Denswil. In mediana ci saranno Medel e Poli. Sulla trequarti, Svanberg sostituirà l’acciaccato Soriano.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Kucka.

All.: D’Aversa

Squalificati: Hernani.

Indisponibili: Cornelius, Gervinho, Grassi, Karamoh, Inglese.

D’Aversa ancora alle prese con importanti infortuni, potrà però nuovamente contare su Bruno Alves in difesa. Brugman prende il posto dello squalificato Hernani. In avanti Kulusevski e Sporcati con un Kucka adattato. Oltre al lungodegente Inglese, si è fatto nuovamente male Cornelius.

