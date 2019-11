Cecilia Seghizzi, compositrice figlia d’arte morta a 111 anni

Morta la supercentenaria compositrice italiana Cecilia Seghizzi, aveva 111 anni e 78 giorni

Cecilia Seghizzi è nata a Gorizia il 5 settembre 1908. E’ stata una compositrice, pittrice e didatta italiana. Figlia del noto compositore Cesare Augusto Seghizzi, si è diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, non prima di avviare i suoi studi in violino con il maestro Alfredo Lucarini. Ha vissuto entrambe le guerre mondiali e durante il primo conflitto fu esiliata al Campo profughi di Wagna in Stiria. Non ha mai abbandonato la sua passione per la musica, negli anni trenta alternò l’attività concertistica all’insegnamento nella scuola media e nella scuola di musica. Negli anni cinquanta, invece, fondò e diresse il Complesso polifonico goriziano. Grazie ad esso, vinse il primo premio al concorso polifonico nazionale di Brescia.

Cecilia Seghizzi si è spenta oggi a 111 anni e 78 giorni. L’anno scorso ha festeggiato i 110 anni con il sindaco Rodolfo Ziberna e a due assessori, diventando così una supercentenaria italiana.

Cecilia Seghizzi non supera il record della donna più anziana d’Europa

E’ morta alla veneranda età di 116 anni la spagnola Ana Maria Vela Rubio. La donna, deceduta nel sonno nella casa di riposo Residencia La Verneda di Barcellona, era la più anziana d’Europa e aveva compiuto i 116 anni poco più di un mese fa. La Rubio viveva nella casa di riposo insieme alla figlia 90enne. Madre di quattro figli di cui due già morti e con un numero imprecisato di nipoti e pronipoti la donna viene descritta da tutti come forte e di sano appetito. Condizione che ha mantenuto fino all’ultimo momento.

Ora questo l’incredibile primato europeo passa ad una donna italiana. Si tratta di Giuseppina Projetto che il prossimo 30 maggio compirà 116 anni e che al momento è la terza donna più anziana al mondo. Giusepina Projetto, che eredita lo scettro di più anziana d’Europa, siciliana d’origine nata alla Maddalena il 30 maggio 1902.