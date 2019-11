Chi è Cristian Pighi, vita e curiosità dell’imitatore di ‘Tale e Quale’ 

By

Ecco chi è Cristian Pighi, imitatore di ‘Tale e Quale’ che si ‘incarna’ in Francesco Renga. Vita e curiosità dell’uomo atteso stasera alle 21.25.

Cristian Pighi, ecco chi è il personaggio del programma ‘Tale e Quale’ in onda stasera su Rai Uno alle 21.25. Condotto da Carlo Conti, il format prevede cantanti non professionisti che dovranno mettersi alla prova con testi di cantanti italiani e internazionale. I protagonist dovranno somigliare il più possibile non solo nella vice ma anche nelle movenze, e al signor Pighi stasera toccherà interpretare i panni di Francesco Renga.

Chi è Cristian Pighi

43enne, di mestiere fa il barbiere. Ha infatti un salone a Peschiera, nel Veneto, dove vive fin da piccolo. Ma parallelamente all’arte del taglio e del look, mestiere che ha appreso sin da piccolo, ha sempre avuto il sogno del canto nel cuore. Vanta infatti un’altra presenza televisiva in passato, quando anni fa si presentò a ‘I talenti ne l’Arena’. Aveva quasi sfiorato il suo sogno, salvo poi perderlo proprio nel finale. Sul palco con la figlia Sofia, infatti, era quasi arrivato alle battute conclusive del noto talent scout. Incantò il pubblico con performances di alto livello, ma purtroppo non tagliò il traguardo finale e ritornò alla sua vecchia vita.

Leggi anche: Chi è Matteo Becucci, il vincitore della seconda edizione di X-Factor