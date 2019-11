Chi è Grillo Stella, storia e curriculum della giovane ballerina-cantante

Ecco chi è Grillo Stella, la giovane ballerina cantante con un curriculum già pieno. Carriera e curriculum della ragazza di soli 20 anni.

Grillo Stella, nata a Rieti il 7 settembre del 1999, è una ballerina. La sua carriera inizia già in tenerissima età, ossia all’età di 4 anni quando inizierà a praticare danza classica. Ma il suo repertorio diventerà sempre più vasto e sin da subito, nel ballo e non solo.

Grillo Stella, storia e curriculum

Così dal 2007 si dedicherà anche ai balli liscio-standard, ma successivamente, dal 2008 al 2013, otterrà quattro diplomi di danza moderno presso l’Università dello spettacolo Kleidi Dance e tre diplomi di avanzamento di canto presso la medesima struttura.

Un curriculum pieno nella teoria ma anche nella pratica, e sempre su entrambi i fronti. Vincitrice di diversi concorso locali di canto, è arrivata anche finalista al premio ‘Mia Martini’ così come si è piazzata 2a alla manifestazione ‘Eventi sotto le stele’ e al concorsi di canto ‘Cercasite’.

Ha duettato con personaggi did spicco come Fausto Leali, Gigio D’Alessio, Malika Ayane, Massimiliano Pani ed Enrigo Ruggeri. Ha poi partecipato al Tour Music festival e Star Music festival e ha vinto il festival internazionale Music Contest di Rieti 2014. Finalista del talent televisivo A Voice for music come miglior interpretazione junior, vanta di recente anche il primo posto al premio Europeo del Video Festival Live 2017 ed è la vincitrice di “Concorso per Interpreti“ di Marco Rinalduzzi con produzione discografica di un cd.

