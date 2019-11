Chi è Matteo Becucci, il vincitore della seconda edizione di X-Factor

La biografia di Matteo Becucci, vincitore di X-Factor nel 2009

Matteo Becucci, nato a Livorno il 4 agosto 1970, è un cantautore italiano salito alla ribalta nel 2009 vincendo la seconda edizione di X Factor.

Il suo debutto nel mondo della musica avviene già nel ’90 con esibizioni nei locali nella provincia di Livorno insieme Riccardo Torri e Claudio Fabiani. Tre anni dopo entra nella band “Rien à faire“, scioltasi nel 1995. Tra il 1994 e il 1995 apre alcuni concerti di Sergio Caputo.

Nel 1995, insieme con Franco Ceccanti, forma il duo Check Back. Nel 2000 incide la canzone Come una cosa andrò che sarà colonna sonora del film Non come un bang di Mariano Lamberti. Del 2003 è la pubblicazione del disco Liberi di mente, suo primo album.

Matteo Becucci, l’ascesa con X-Factor

Nel 2008 Morgan lo seleziona per partecipare alla seconda edizione di X Factor che vince il 19 aprile cantando in finale il singolo Impossibile. Il premio vede un contratto con la Sony Music del valore di 300.000 euro. Il 24 aprile 2009, dopo la vittoria di X Factor, esce il suo primo EP che prende il titolo dal singolo estratto (Impossibile) e che vince il disco d’oro per aver superato la soglia delle 35.000 copie vendute.

Nel 2010 decide di presentare una canzone per il Festival di Sanremo 2010 ma viene escluso. Nello stesso anno interpreta Giuda nel musical Jesus Christ Superstar. Il 19 aprile 2013 esce con il suo nuovo singolo Fammi dormire, pubblicato dalla Klasse Uno. Nell’estate del 2014 esce con il singolo L’onda del destino insieme al rapper Capitan America su etichetta Senza Base Records.Nel settembre 2014 partecipa come concorrente alla quarta edizione del programma televisivo Tale e quale show nel quale si classifica al terzo posto. Partecipa inoltre alla terza edizione di Tale e quale show – Il torneo, classificandosi quarto. A settembre 2018 torna a Tale e quale show, questa volta però in qualità di vocal coach, in sostituzione a Silvio Pozzoli.

