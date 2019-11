Dada Loi chi è la vocal coach di Tale e Quale Show. Dopo una breve esperienza in alti programmi televisivi, la donna si è reinventata come importante vocal coach.

Dada Loi chi è la vocal coach di Tale e Quale Show. Daniela Loi è nata a Roma il 15-09-1967. Diplomatasi all’ISEF, si è poi laureata in fisioterapia. Fin da giovanissima però si interessa alla musica e soprattutto il canto. Per questo nel 1999, ancora giovane, cambia vita e cerca di diventare una solista di successo. Diventa la voce del gruppo “Handjive”. Con loro si è esibita in tutta Italia incidendo anche “Mark Hann & The Handjve”. Nel 1993 inizia anche a lavorare per la televisione ed in particolare per RAI 1. Prende parte, infatti, a “Scommettiamo Che”, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Qui collabora con Gianni Mazza, con il quale lavorerà per tantissimi anni. Nel 1995 partecipa anche a Furore, con Alessandro Greco. Fa anche parte di Faccia Tosta e I Cervelloni.

Nel 1997 diventa anche una delle voci de Il Grance Gioco del Mercante in Fiera su TMC. L’anno seguente, però, torna subito alla RAI. Nel 1998 diventa uno dei membri delle Lupacchiotte di In Bocca al Lupo.

Diventa quindi un membro fondamentale dell’orchestra di Domenica In. Accompagna anche le sfilanti in “Miss Italia nel Mondo” del 2 settembre 2001. Dal 16 settembre 2001 fa parte della band del maestro Pinuccio Pirazzoli a “Dom & Nika in”. Nel 2002 continua a partecipare a Miss Italia Nel Mondo 2002.

Partecipa poi a “Novecento” e lavora con Pippo Baudo e con il maestro Pippo Caruso. Il 7 giugno sempre su Rai 1 la ritroviamo nel programma “Baciami Versilia”,sempre condotto da carlo conti; direttore d’orchestra il maestro Pirazzoli. La stagione estiva Rai la vede anche presente nell’orchestra “sanremo estate”, per due sabati consecutivi.

Il 2003 segue con la partecipazione nella band de “I Raccomandati” condotto da carlo conti.

Nell’aprile 2004 inizia l’avventura della prima edizione di “Music Farm”,sia come assistente, durante la settimana, dei cantanti in gara, (Scialpi, Loredana Bertè, Fiorellino, Silvia Salemi, Marco Armani, Fiordaliso, Riccardo Fogli, Ricchi E Poveri, Ivan Cattaneo, Annalisa Minetti, Francesca Alotta ), per la preparazione dei brani da interpretare, sia come corista della band del veterano maestro Pinuccio Pirazzoli, e si esibisce duettando con Scialpi nel brano “pregherei”, rigorosamente dal vivo. Sempre nel 2004 incide, dopo l’esperienza di music farm, come corista, il cd di Loredana Bertè “Baby Bertè”, che segna il suo ritorno sui palcoscenici d’italia, dopo un lungo periodo di inattività.

Nel 2010 Dada Loi approda al “Festival Della Canzone Italiana Di Sanremo” nell’orchestra diretta dal maestro Marco Sabiu, con il quale avrà l’onore di bissare l’esperienza sanremese nel 2011 ed, ancora nel 2012. Nel 2013, nel 2014 e anche nel 2015 torna a far parte del coro del Festival Della Canzone Italiana Di Sanremo. Ora è Vocal Coach nel programma Tale E Quale.

