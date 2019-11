EuroJackpot, l’estrazione di venerdì 22 novembre 2019

Nuovo gioco europeo, EuroJackpot. Scopri l’estrazione di oggi in diretta

EuroJackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Poloni. Questi i 18 Paesi partecipanti per conquistare un grande Jackpot in palio ogni venerdì.

Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Eurojackpot ti premia con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. E’ possibile giocare sia in ricevitoria che online.

Eurojackpot è sempre milionario. Anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 milioni e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso. Le estrazioni avvengono tutte le settimane, ogni venerdì alle 20.00.

Eurojackpot offre ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, in base ai numeri ed Euronumeri che hai centrato con la tua giocata.

Ultima estrazione

Niente”5+2″ nel concorso EuroJackpot di venerdì 15 novembre 2019, e il Jackpot, per il prossimo concorso, resta saldo a 90 milioni di euro, premio massimo in palio. A far festa, in tre nazioni, ci sono gli otto giocatori che hanno centrato i “5+1” e vincono 1.617.777 euro a testa. Cinque vincite sono state realizzate in Germania, due in Norvegia e una in Finlandia. La combinazione vincente è stata 10 19 24 30 39, Euronumeri 2 4.

Estrazione di oggi venerdì 8 Novembre EuroJackpot

Combinazione vincente:

Euronumeri:

