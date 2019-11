Meteo – Forte peggioramento nelle prossime ore, pericolo nubifragi

Continuano a peggiorare la situazione meteo della nostra penisola. Il maltempo arriva incombente e porterà anche un rischio nubifragi

La nuova perturbazione di origine atlantica, sta investendo il paese, portando nuove piogge e cali di temperatura. Così la corrente fredda proveniente da ovest, continua il suo cammino indisturbato sulla penisola. Una di queste correnti ha appena raggiunto il Nordovest, dove sono già in atto alcuni rovesci segnatamente sulla Liguria, il Piemonte e i settori più occidentali della Lombardia e dell’Emilia.

Così con l’arrivo di questa nuova corrente di aria fredda, si sono creati tutti i presupposti per per un forte peggioramento, che si estenderà sul resto del paese nelle prossime ore. Ovviamente questi peggioramenti si verificheranno sotto forma di nubifragi e rovesci.

Al mattino, come abbiamo anticipato, questi fenomeni dovrebbero verificarsi a NordOvest, principalmente su Liguria di centro Levante, l’Alto Piemonte e molti tratti della Lombardia. Sui rilievi alpini di nordovest, torna a cadere la neve sopra i 1200 metri. Con il passare delle ore, altre precipitazioni colpiranno il resto del Nord, specie nel Triveneto. Poi spazio a perturbazioni anche al Centro, specie sul versante Tirrenico. Infatti ci saranno piogge e temporali anche su Toscana, sul Lazio fino alla Campania. Il maltempo su queste regioni, farà solamente da preludio ad un weekend gelido.

Situazione totalmente differente sulle regioni adriatiche, dove a parte una moderata variabilità, il meteo si manterrà piuttosto tranquillo .

Meteo, venerdì 22 novembre

Si avvicina sempre più alla nostra penisola, il vortice ciclonico in grado di portare maltempo diffuso. Questo si svilupperà dalle Baleari e giungerà per primo la Sicilia, per poi estendersi su tutta la nostra penisola. Ad accompagnare questo peggioramento metereologico, ci penseranno i venti tesi ed a tratti forti, che provocheranno anche dei mari agitati. Andiamo a vedere nel dettaglio, che giornata ci aspetta in questo venerdì.

Sulle regioni del Nord Italia, specie sul NordOvest, saranno travolte da temporali e piogge intense in estensione durante la giornata. Fenomeni forti ed insistenti colpiranno soprattutto Liguria e Piemonte. Torna a cadere anche la neve sulle Alpi, anche se solamente intorno ai 1200-1300 metri. Qui le temperature rimarranno stabili, con valori che non supereranno i 9 e 13 gradi.

Invece situazione molto variegata sulle regioni del Centro Italia. Infatti qui, dal punto di vista metereologico, l’Italia si divide in due. Forti piogge e correnti colpiranno la parte tirrenica del centro, con piogge che potrebbero sfociare in veri e propri temporali specie in Toscana e nel Lazio. Mentre invece si mantiene più tranquilla la situazione sulle coste adriatiche, dove dovrebbe mantenersi un buon tempo, con qualche leggera variabilità. Qui le temperature massime sono in aumeto, e si stabilizzeranno intorno ai 12 e 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, anche qui troviamo una grandissima variabilità. Sin dal mattino potrebbe aumentare la nuvolosità da Ovest, con la possibilità di qualche fenomeno specie sulla Campania. Peggiora drasticamente invece, la situazione metereologica della Sicilia, con violenti temporali che si abbatteranno sull’isola sicula. Anche qui le temperature sono in lieve aumento, con i valori massimi che non andranno oltre i 14 e 19 gradi.

L.P.

