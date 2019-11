Pescara-Cremonese, dove vedere la partita ed i link streaming

Pescara-Cremonese ecco dove vedere la partita che inizierà alle ore 21.00. La sfida valida per la Serie B italiana che quest’anno si preannuncia molto combattuta. Di seguito le probabili formazioni della gara.

Pescara-Cremonese si giocherà oggi alle 21.00. La squadra ospite è ovviamente favorita essendo una di quelle realtà retrocesse dalla Serie A. Ma occhio perché i ciociari potrebbero trovare strenua resistenza in campo.

La gara sarà valida per la il campionato di Serie B, la seconda divisione del calcio italiano. Con gli ultimi arrivi di calciomercato, con qualche conferma di alcuni top e la discesa delle canoniche tre retrocesse, il campionato cadetto si annuncia molto interessante quest’anno.

I nuovi diritti televisivi hanno cambiato tutto. Ormai vedere la Serie B soltanto il sabato, prima della domenica di Serie A, è un ricordo. I risultati dello spezzatino sono ormai chiari a tutti. Le gare saranno frammentate tra il venerdì ed il lunedì, con match pomeridiani e serali. Le gare sono sempre a tutti gli orari, dal venerdì al lunedì.

La partita sarà un’esclusiva di DAZN. La nuova piattaforma, che ha da poco compiuto un anno in Italia, assicura ai propri clienti tanti diversi eventi di sport in streaming ed in demand per 9.99 euro al mese. La piattaforma ha i diritti per delle partite di Serie A e tutta la Serie B.

Non soltanto, trasmette in streaming anche La Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Coppa d’Africa, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la UFC, la MLB, la NH.

Ecco dove vedere DAZN e la partita:

Le alternative

Tra le alternative non a pagamento ci sarebbero piattaforme che offrono la visione da emittenti estere senza che si sfoci nell’illegalità perché, secondo quanto dichiarato dai giudici dell’UE, è possibile vedere le partite in streaming utilizzando dei siti esteri. Stesso discorso non vale per Rojadirecta.

Ecco la lista di alcune alternative: