PSG-Lille, dove vedere la partita ed i link streaming

PSG-Lille, ecco dove vedere la partita che inizierà alle ore 20.45. La sfida valida per la Ligue 1 francese, che quest’anno si preannuncia più combattuta che in passato. Di seguito le probabili formazioni della gara.

PSG-Lille si giocherà oggi alle 20.45. I padroni di casa sono nettamente favoriti per questa sfida fuori casa, avendo una squadra più forte nei singoli e nel collettivo. Basterà per collezionare i tre punti?

La gara sarà valida per la Ligue 1, la massima divisione del calcio francese. Con gli ultimi arrivi di calciomercato e con le conferme di tantissimi big, il campionato francofono si conferma come una delle punte di diamante del calcio mondiale. Le squadre vantano campioni incredibili e personalità di spicco nel mondo dello sport.

La Francia ha fatto la storia del calcio e negli ultimissimi anni le sue squadre hanno anche fatto bene in campo internazionale, anche se non ha raccolto quanto sperato. La Nazionale francese, invece, ha sempre avuto un ruolo di spicco nel calcio mondiale, ora anche l’Under21 sta tenendo livelli molto alti, con partite incredibili.

Dove vedere PSG-Lille?

La partita è un’esclusiva di DAZN. La nuova piattaforma, che ha da poco compiuto un anno in Italia, assicura ai propri clienti tanti diversi eventi di sport in streaming ed in demand per 9.99 euro al mese. La piattaforma ha i diritti per delle partite di Serie A e tutta la Serie B.

Non soltanto, trasmette in streaming anche La Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Coppa d’Africa, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la UFC, la MLB, la NH.

Ecco dove vedere DAZN e la partita:

Le alternative

Tra le alternative non a pagamento ci sarebbero piattaforme che offrono la visione da emittenti estere senza che si sfoci nell’illegalità perché, secondo quanto dichiarato dai giudici dell’UE, è possibile vedere le partite in streaming utilizzando dei siti esteri. Stesso discorso non vale per Rojadirecta.

Ecco la lista di alcune alternative: