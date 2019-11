Stefania Casciaro, morta a 35 anni la giovane attrice del film “Il miracolo”

Si è spenta a solamente 35 anni, l’attrice Stefania Casciaro. La donna viene ricordata soprattutto per il film intitolato “Il Miracolo”

Si è spenta improvvisamente, alla giovane età di 35 anni, l’attrice Stefania Casciaro, protagonista del film “Il Miracolo”. La sua magistrale recitazione nel film diretto da Edoardo Winspeare, a solamente 19 anni, quasi gli valse il premio Coppa Volpi. Nella pellicola, Stefania interpretava Cinzia, ragazza introversa e malvista.

Dopo l’ottimo esordio, la carriera di Stefania poteva subito prendere il volo, ma la ragazza decise che poteva bastare così, rifugiandosi nel suo paesino di Corsano. Ed è proprio a Corsano, che nella giornata di ieri che si è spenta improvvisamente.

Nel film premiato alla Biennale di Venezia, l’attrice interpretava una ragazza considerata da tutti come una poco di buono, ma che in realtà soffriva la solitudine e l’incomprensione, e riuscirà a stringere amicizia solamente con Tonio, un ragazzo di 10 anni, investito per caso.

Nonostante l’eccellente esordio, e le tante richieste per vari film, però, Stefania decise di voler rimanere lontano dai riflettori. Una mossa che descriveva alla perfezione il suo carattere, che tutti definivano forte e ribelle.

Stefania Casciaro, il ricordo di Edoardo Winspeare

Il primo a lasciare un pensiero sulla sua prematura scomparsa, è stato proprio l’uomo che l’ha lanciata nel mondo del cinema, Edoardo Winspeare.

Il regista ha subito spiegato: “La scelsi anche se non faceva l’attrice, era bravissima. La sua interpretazione fu indimenticabile e dopo quell’esperienza non solo fu in ballo per la Coppa Volpi ma tutti volevano prenderla nei loro film. Mi chiamò anche Susanna Tamaro che stava girando in quel periodo il suo film da regista “Nel mio amore”. Però Stefania, nonostante si fosse iscritta a una scuola di recitazione, alla fine scelse di non proseguire e di restare nel suo paese a cui era molto legata. Ora se n’è andata e siamo tutti molto dispiaciuti“.

Sempre Edoardo Winspeare ha poi concluso: “Moriz De Hadeln, storico direttore artistico della Mostra di Venezia stravedeva per lei. Era rimasto molto colpito dalla sua interpretazione, così come del resto tutta la giuria, e mi confidò che era in ballo l’opzione di assegnarle la Coppa Volpi. Poi non andò copsì ma resta l’attestato di merito per un’attrice che era al suo esordio assoluto“.

Stefania lascia un vuoto nel regista che l’ha lanciata, che ancora oggi è curioso di sapere cosa avrebbe fatto se la sua carriera fosse continuata nel mondo del cinema.

L.P.

