Vasco Rossi: nuova data al Circo Massimo, come acquistare i biglietti

Vasco Rossi: nuova data al Circo Massimo il 20 giugno 2020 dopo il boom di vendite nelle prime ore. Come acquistare i biglietti.

Vasco Rossi: nuova data al Circo Massimo di Roma nell’estate del 2020. Così le tappe del tour diventano cinque come ha confermato ufficialmente dalla pagina del suo profilo Instagram. “Primo giorno di vendita esplosivo!!! Oltre 250.000 biglietti polverizzati e SOLD OUT la prima data a Roma, si raddoppia al Circo Massimo il 19 e ‪il 20 giugno‬!!! Evvivaaa!”.

C’era probabilmente da aspettarselo, ma il ‘Vasco Non Stop Live Festival’ sta per diventare unnnuovo successo clamoroso. La prevemdita dei biglietti per le date del 2020 è cominciato soltamnto ierik, 21 novembre, e i risultati sono già questi. Così accanto alle date già prebiste, ne è spuntata una nuova. Vasco e la sua band saranno sul palco della Visarno Arena il 10 giugno per ‘Firenze Rocks‘. Poi il 15 giungo tappa a Milano per gli ‘I-Days 2020‘ al Milano Innovation District (area Expo). Il 19 e 20 giugno i due appuntamenti di Roma al Circo Massimo. E gran finale il 26 giugno a Imola, all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, una tappa classica.

Leggi anche: Vasco Rossi Live 2020: biglietti in uscita, come acquistarli

Vasco Rossi, la prevendita dei biglietti per il 2020 continuerà così

Ancora una volta il Fanclub di Vasco avrà accesso in anticipo alla prevendita per la nuova data al ‘Rock in Roma’ del 20 giugno. Biglietti disponibili a partire dalle ore 15 di sabato 23 novembre su Vivaticket.it. Invece la vendita generale comincerà domenica 24 novembre alle ore 10 su Vivaticket.it, Ticketmaster.it e sul circuito Ticketone.

Come già nelle altre occasioni è possibile acquistare un limite massimo di biglietto per ogni acquirente, al massimo quattro a testa. Sarà anche permesso eseguire la procedura di cambio nominativo e di rivendita solo a partire dal 2 aprile 2020. I biglietti hanno un costo che parte da 74,75 euro.

Ma per i fans di Vasco, ancora prima del tour 2020 ci sarà la possibilità di vederlo al cinema. Il 25, 26 e 27 novembre esce in diverse sale il film ‘Vasco Non Stop Live018+019’ di Pepsy Romanoff (al secolo Giuseppe Romano): “L’idea è quella di portare sul grande schermo – ha spiegato il regista – un concerto diverso dagli altri. Un concerto rock ruvido anche nel trattamento dell’immagine. Il girato è stato così riversato in pellicola per dare il senso del tempo e della bellezza della resa cinematografica”.