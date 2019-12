EuroJackpot 29 novembre 2019: estrazione in diretta e vincite

Torna il tradizionale appuntamento del venerdì sera con EuroJackpot 29 novembre 2019: estrazione in diretta alle 20.15 e vincite del gioco.

Una lotteria europea con premi incredibili: questa è Eurojackpot, che ogni venerdì sera regala emozioni in tutto il Vecchio Continente. Anche noi di direttanews.it vi teniamo aggiornati su questo gioco con tutte le informazioni: si vince indovinando due combinazioni di numeri. La prima è una combinazione di 5 numeri da uno a 50, la seconda, gli euronumeri, va da 1 a 10 e bisogna sceglierne 2. Il costo della giocata è di appena 2 euro. Ben 12 sono poi le categorie di premi, dal 2+1 fino all’ambitissimo 5+2.

Si gioca in tutta Europa, dicevamo. Questi i Paesi coinvolti dalla lotteria europea: oltre all’Italia, ci sono Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

Ultimo concorso Eurojackpot 22 novembre

Nell’ultimo concorso, che metteva in palio il Jackpot massimo di 90 milioni di euro, ben tre sono stati i 5+2 in tutta Europa. Vincono 30 milioni di euro a testa 2 giocatori in Germania e uno in Ungheria. Ma si festeggia anche in Italia, dove qualcuno ha vinto uno degli otto 5+1 in palio, del valore di quasi 3 milioni di euro. La giocata è stata effettuata presso il Punto di Vendita Sisal Tabaccheria Cosolito in Largo XXI Aprile 3 a Roma. Incredibile il numero di vincite messe a segno dalla Germania: su trenta premi da 5+0 a 5+2, ne conquista ben 20 (14 5+0, 4 5+1 e 2 5+2). Si potrebbe dire che si tratta della Nazione più ‘europeista’, almeno per quanto riguarda questo concorso.

Estrazione EuroJackpot 29 novembre 2019

I numeri vincenti di oggi 29 novembre 2019: 2-3-30-31-45

I due euronumeri estratti: 6-8