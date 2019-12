“Diletta Leotta in tv solo per le forme”, attacco frontale all’inviata di DAZN

L’accusa di Paola Ferrari, ospite di Tv Talk: “Diletta Leotta in tv solo per le forme, Bebe Vio è una donna vera”, attacco frontale all’inviata di DAZN.

Dovrebbe essere Diletta Leotta la bionda che accompagnerà Amadeus sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo. L’indiscrezione arriva dal settimanale ‘Chi’. E subito scatena le polemiche. Per la boombastica inviata di DAZN, infatti, non tutti nutrono simpatia, a dispetto dei 5,5 milioni di follower su Instagram. In prima linea, in questa battaglia contro “le forme” di Diletta Leotta c’è un’altra giornalista sportiva: Paola Ferrari.

L’accusa di Paola Ferrari a Diletta Leotta

Diletta Leotta, che stasera è impegnata all’Artemio Franchi come inviata a bordo campo di Fiorentina-Lecce per DAZN, è stata messa sotto accusa. Paola Ferrari nei suoi confronti usa toni non certo accomodanti. A Tv Talk sottolinea: “Io vorrei Bebe Vio. Quella è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana. Non una donna che va in tv per le sue forme”.

Il conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini ha preso le distanze da queste affermazioni: “Naturalmente Paola fammi dire che – ci pensavo ora vedendo tutte queste donne che sanno raccontare lo sport – che il tuo giudizio su Diletta Leotta è tuo, non di Tv Talk. Tanto per chiarire”. Le parole di Paola Ferrari intanto infiammano il dibattito sui social: in molti si schierano contro di lei. Qualcuno ironizza: “Ma che per caso la Leotta ti ha rubato il parcheggio della Smart?”.

Ecco il VIDEO con le parole di Paola Ferrari –>