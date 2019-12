Tutto pronto anche stasera per SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni del 5 dicembre 2019 in diretta su direttanews.it

Grande attesa anche stasera per l’appuntamento consueto con le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto. Intanto, il SuperEnalotto regala emozioni e sorprese. Infatti, il 30 novembre, nell’ultima estrazione del mese, era stato realizzato un 5+1 da quasi 700mila euro a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. Appena 3 giorni dopo, una nuova bella vincita: Realizzato a Cornaredo, in provincia di Milano, un ‘5+1’ che vince 583.498 euro. Insomma, quasi 600mila euro che finiscono nel milanese. Stasera in palio ci sono 41,3 milioni di euro. Pronti a scoprire tutti i numeri in diretta? L’appuntamento su direttanews.it è come sempre dopo le 20.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 5 dicembre 2019

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 16 25 52 59 64 74

Numero Jolly 37

SuperStar 74

Estrazioni del Lotto di oggi 5 dicembre 2019 ore 20:00

BARI 24 62 12 33 90

CAGLIARI 60 18 19 33 49

FIRENZE 89 81 67 26

GENOVA 47 36 28 80 68

MILANO 55 44 75 4 24

NAPOLI 73 54 4 72 51

PALERMO 48 61 30 28 66

ROMA 61 10 26 20 82

TORINO 83 12 11 71 38

VENEZIA 42 5 55 78 29

NAZIONALE 74 21 9 27 14

10 e Lotto: estrazione serale del 5 dicembre 2019

5 10 12 18 19

24 36 42 44 47

48 54 55 60 61

62 73 81 83 89

Numero Oro 24

Doppio Oro 24 62

I 5 simboli di Simbolotto 5 dicembre 2019

Ruota di Venezia