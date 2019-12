SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: estrazioni oggi 10 dicembre

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi martedì 10 dicembre 2019 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Ritorna l’appuntamento consueto con le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto. Stasera in palio ci sono 43,7 milioni di euro. Pronti a scoprire tutti i numeri in diretta? L’appuntamento su direttanews.it è come sempre dopo le 20. Nell’ultima estrazione, si è festeggiato soprattutto al Lotto tradizionale, che ha regalato diverse belle vincite in Puglia. Tra queste, la più alta sono i 623.750 euro vinti a Bitonto, nel barese, con una quaterna.

Questo il video dell’ultima estrazione di sabato 7 dicembre –>

Ecco invece il podio delle vincite più alte realizzate quest’anno:

209 milioni di euro vinti al SuperEnalotto a Lodi il 13 agosto; 66,4 milioni di euro vinti al SuperEnalotto a Montechiarugolo, provincia di Parma il 19 settembre; 5 milioni di euro vinti al 10 e Lotto a Marcianise, in provincia di Caserta, il 14 febbraio.

Ora siamo davvero pronti a scoprire tutti i numeri di tutte le estrazioni di stasera alle 20.00 sul nostro sito.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì 10 dicembre 2019

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 11 37 40 42 58 82

Numero Jolly 69

SuperStar 5

Estrazioni del Lotto di oggi 10 dicembre 2019 ore 20:00

BARI 31 35 51 16 17

CAGLIARI 74 45 88 4 2

FIRENZE 58 79 71 32 70

GENOVA 35 36 74 19 67

MILANO 37 22 9 3 50

NAPOLI 67 32 6 82 37

PALERMO 59 41 52 31 6

ROMA 17 79 1 58 19

TORINO 41 31 57 60 3

VENEZIA 50 31 41 1 68

NAZIONALE 5 12 65 2 13

10 e Lotto: estrazione serale del 10 dicembre 2019

6 9 17 22 31

32 35 36 37 41

45 50 51 58 59

67 71 74 79 88

Numero Oro 31

Doppio Oro 31 35

I 5 simboli di Simbolotto 10 dicembre 2019

Ruota di Venezia

7-VASO

1-ITALIA

26-ELMO

38-PIGNA