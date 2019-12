Canto di Natale, tragedia sfiorata: bambino con gravi ustioni

Papà terrorizzato dopo che il suo bambino ha subito “gravi ustioni” al canto di Natale: il suo urlo dopo aver assistito al terribile incidente in chiesa.

Un padre ha urlato spaventato dopo che il suo bambino è stato portato d’urgenza in ospedale con gravi ustioni in un servizio di canto scolastico oggi. La notizia è riportata dal tabloid inglese ‘The Sun’. Il piccolo, la cui età non è stata resa nota, era all’evento festivo per bambini dai 7 agli 11 anni in una chiesa di Croydon quando un albero di Natale o le decorazioni avrebbero preso fuoco.

Tragedia al Canto di Natale: cosa è accaduto

Ora è stato trasportato in aereo in ospedale, mentre un uomo e una donna vengono anche curati per ustioni meno gravi. Il bambino è allievo della St Thomas Becket Catholic School, a Croydon, nel sud di Londra. “Il padre del ragazzo è venuto qui dopo e stava piangendo, davvero sconvolto dicendo mio figlio mio figlio”, il racconto di un testimone a ‘The Sun’. Dice un altro testimone: “Ho subito visto le ambulanze e l’elicottero, c’erano molti studenti fuori dalla chiesa subito dopo l’accaduto”.

Quindi ha aggiunto: “Mia figlia tiene lezioni di ballo presso il centro della comunità nella sala e sono state cancellate a causa di ciò che è accaduto, ma nessuno ci ha detto esattamente quale fosse l’incidente”. La polizia ora ha isolato la chiesa di Nostra Signora dell’Annunciazione mentre indaga. Anche i pompieri di Londra e il responsabile della salute e della sicurezza sono stati informati e le indagini continuano. Confermato l’accaduto da un portavoce della Met Police.