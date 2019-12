Simbolotto estrazione 14 dicembre SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi sabato 14 dicembre 2019 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Ritorna l’appuntamento consueto con le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto. Stasera in palio ci sono 45,6 milioni di euro col Jackpot del SuperEnalotto. Giovedì 12 dicembre realizzato un 5+1 del valore di circa 560mila euro. La vincita è stata realizzata a Napoli in un bar della Galleria Umberto. Pronti a scoprire tutti i numeri in diretta? L’appuntamento con le estrazioni di oggi 14 dicembre 2019 su direttanews.it è come sempre dopo le 20.

Questo il video dell’ultima estrazione di giovedì 14 dicembre –>

Ecco invece il podio delle vincite più alte realizzate quest’anno:

209 milioni di euro vinti al SuperEnalotto a Lodi il 13 agosto; 66,4 milioni di euro vinti al SuperEnalotto a Montechiarugolo, provincia di Parma il 19 settembre; 5 milioni di euro vinti al 10 e Lotto a Marcianise, in provincia di Caserta, il 14 febbraio.

Ora siamo davvero pronti a scoprire tutti i numeri di tutte le estrazioni di stasera alle 20.00 sul nostro sito.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi sabato 14 dicembre 2019

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 8 10 43 52 60 83

Numero Jolly 84

SuperStar 61

Estrazioni del Lotto di oggi 14 dicembre 2019 ore 20:00

BARI 68 27 78 11 72

CAGLIARI 69 18 78 8 48

FIRENZE 41 52 46 63 77

GENOVA 74 64 90 32 43

MILANO 14 36 6 73 57

NAPOLI 21 83 20 86 90

PALERMO 12 7 50 39 60

ROMA 4 20 80 62 9

TORINO 29 21 12 8 55

VENEZIA 48 72 83 18 14

NAZIONALE 31 7 56 6 22

10 e Lotto: estrazione serale del 14 dicembre 2019

4 7 12 14 18

20 21 27 29 36

41 48 52 64 68

69 72 74 78 83

Numero Oro 68

Doppio Oro 68 27

I 5 simboli di Simbolotto 14 dicembre 2019

Ruota di Venezia

8-BRAGHE

7-VASO

25-NATALE

5-MANO