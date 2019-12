Si gioca alle ore 18.30 di oggi 16 dicembre la semifinale Mondiale per Club, Flamengo-Al Hilal: Gabigol vs Giovinco in diretta tv.

Le emozioni del mondiale per club di calcio entrano nel vivo con la prima delle due semifinali. Oggi alle ore 18.30 si affrontano infatti Flamengo, fresco vincitore della Copa Libertadores, e Al Hilal, squadra saudita vincitrice della AFC Champions League. Si tratta anche di una sfida che vede di fronte due vecchie conoscenze del campionato italiano: Gabigol e Sebastian Giovinco.

Come vedere Flamengo-Al Hilal in diretta tv e streaming

Tutto il mondiale per club può essere seguito collegandosi con il canale 20 di Mediaset o in alternativa sul sito Internet dell’emittente, col servizio Mediaset Play. Le sfide sono in chiaro e accessibili a tutti gli utenti, sia in tv che in streaming. La rete diretta da Marco Costa già da sabato 14 dicembre segue le sfide del mondiale per club, che da stasera entra nel vivo con la partita tra Flamengo e Al Hilal.

Gabigol sfida Giovinco per la finale del Mondiale per Club

Ma la sfida è anche un importante palcoscenico per due squadre che hanno nella loro rosa due vecchie conoscenze del calcio italiano. Infatti, nel Flamengo milita l’ex interista – una meteora in realtà nel nostro campionato – Gabriel Barbosa, in arte Gabigol. L’attaccante è stato autentico trascinatore della sua squadra quest’anno. Leader incontrastato della squadra saudita è invece Sebastian Giovinco: l’ex formica atomica del calcio italiano, da qualche anno lasciata la Juventus, si è trasformato in attaccante giramondo.