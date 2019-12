Salvini, polemica sul presepe a scuola: “Dove sono Maria e Giuseppe?”

Da parte dell’ex ministro Matteo Salvini, nuova polemica sul presepe a scuola: “Dove sono Maria e Giuseppe?”, il commento e le reazioni.

Nuova polemica che riguarda le scuole italiane e uno dei simboli del Natale, il presepe. In provincia di Pordenone, come mostra un articolo pubblicato da Il Gazzettino, è stato rappresentato Gesù Bambino ‘migrante’. Il Bambino Gesù ha infatti la pelle nera, ma non solo: sotto di lui ci sono un’ancora e il mare. Pochi minuti fa, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ripostato uno screenshot del sito del Gazzettino, che mostra appunto il contestato presepe. La sua polemica però non riguarda il colore della pelle di Gesù.

La polemica di Matteo Salvini sul presepe a scuola: il commento e le reazioni

Spiega infatti in un commento al post l’ex ministro dell’Interno: “Che Gesù Bambino sia di pelle bianca o nera, per me fa lo stesso, l’importante è che asili e scuole abbiano un bel Presepe e festeggino il Santo Natale con tutti i bambini. Mi sembra invece strana l’assenza di Maria e Giuseppe, quasi Gesù non avesse madre o padre, quasi che il concetto di “famiglia” desse fastidio a qualche radical chic di sinistra”.

Il ministro poi rileva: “Sui morti nel Mediterraneo infine, sono orgoglioso che durante i miei mesi da ministro il numero di annegati e dispersi si sia ridotto enormemente, grazie al controllo di partenze e sbarchi”. Infine, il suo augurio in vista del Natale che è ormai alle porte: “Buon Santo Natale a tutti ricordando, come diceva San Giovanni Paolo II, che l’Europa è cristiana!”. Sono già decine i commenti al post di Salvini, alcuni durissimi: “Non rispettano proprio più niente. Neanche le loro radici, per questo crolleranno come pere marce”, sottolinea un utente. E un altro: “L’Europa è cristiana… Ma a troppi politici non interessa”.

