Lutto Unimc: Roberto Capriotti muore a 54 anni, “anima bella e semplice”

Grave Lutto ha colpito nelle scorse ore Unimc: Roberto Capriotti muore a 54 anni dopo una breve malattia, ricordo di “anima bella e semplice”.

L’Università degli Studi di Macerata piange la scomparsa di un suo dipendente. Si è infatti spento a soli 54 anni Roberto Capriotti, per anni amatissimo portiere della facoltà di filosofia. Diverse generazioni di studenti lo ricordano in queste ore con grande affetto. Diversi anche i messaggi di affetto che arrivano dai colleghi, dal personale docente e dagli amici di una vita. L’uomo era originario della provincia di Ascoli e fino a poco prima della morte aveva lavorato come dipendente dell’Università.

Il cordoglio per la morte di Roberto Capriotti

La malattia che lo ha strappato via ai suoi cari è stata repentina e non gli ha lasciato scampo. Sulla pagina Facebook dell’Università degli Studi di Macerata campeggia la foto di una rosa, con un messaggio dedicato a Roberto Capriotti: “Salutiamo veramente commossi e dispiaciuti il caro Collega Roberto Capriotti che, ieri, ha abbandonato la nostra nave per unirsi ad una più grande e dalla rotta più sicura. L’intera nostra Comunità si stringe attorno alla Mamma, al Fratello, ai Parenti, agli Amici che – come noi – ne sentono forte la mancanza. Perché Roberto si faceva voler bene. E noi gliene abbiamo voluto. Siamo sicuri che ora riposa nella Pace. Ciao, Roberto, Anima bella e semplice”.

Ci sono poi le decine di messaggi che sono apparsi in queste ore sulla sua pagina Facebook. Scrive l’amica Daniela: “Io non ti lascio andare, per tutte le notti buie passate insieme, per quelle notti da investigatori, io per le tue cose tu per le mie… Quelle notti in cui, anche se tardi potevo scriverti, e tu mi rispondevi sempre, anche io non dormo facciamo un giro.. Quelle notti in cui eri sempre pronto, per tutte le risate e pianti fatti insieme, per qualche serata alcolica, passata a ridere di crepacuore in posti mai visti.. Per la tua semplicità, bontà, e a volte ingenuità, perché i buoni si sa, sono incapaci di pensar male..”.