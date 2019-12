Samp Juve, Clasico Real Barcellona, Mondiale Liverpool: tv e streaming

Un mercoledì di grande calcio quello di oggi 18 dicembre: anticipo serie A tra Samp e Juve, il Clasico Real Madrid Barcellona e il Mondiale col Liverpool.

Il mercoledì di grande calcio non è solo serie A: infatti non ci sarà solo l’anticipo della 17esima giornata tra Sampdoria e Juventus. Tanti sono gli appuntamenti della giornata di oggi, tutti da vivere in diretta tv e streaming, in chiaro e non. Cosa fare per poter vedere tutto in diretta? Ecco una piccola guida.

Il Mondiale per club in diretta tv e streaming: la sfida del Liverpool

Tutto il mondiale per club può essere seguito collegandosi con il canale 20 di Mediaset o in alternativa sul sito Internet dell’emittente, col servizio Mediaset Play. Le sfide sono in chiaro e accessibili a tutti gli utenti, sia in tv che in streaming. La rete diretta da Marco Costa già da sabato 14 dicembre segue le sfide del mondiale per club. Stasera alle 18.30 l’appuntamento è con la sfida tra Monterrey e Liverpool: chi vince trova in finale il Flamengo di Gabigol. L’attaccante è stato autentico trascinatore della sua squadra quest’anno.

Serie A: due partite, Samp Juve e Brescia Sassuolo

Per quanto concerne la serie A oggi ci sono invece due attesissime sfide: alle 18.55 la Juventus campione d’Italia e che ha appena agganciato l’Inter in vetta alla graduatoria, nell’anticipo della giornata numero 17, sfida la Sampdoria di Ranieri, reduce dalla vittoria nel derby della Lanterna. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 1 e in streaming su Sky Go.

Alle 20.45, ci sarà poi la sfida salvezza tra Brescia e Sassuolo, recupero della giornata numero 7, rinviata per la morte di Squinzi. La partita del Rigamonti sarà trasmessa in diretta sul canale SkySport1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Skygo e sulla piattaforma NowTV.

Liga Spagnola: alle 20.00 il Clasico tra Barcellona e Real Madrid

Su DAZN infine il Clasico della Liga Spagnola tra Barcellona e Real Madrid, che andrà in scena a partire dalle ore 20.00. Il Clasico numero 276 doveva giocarsi lo scorso 26 ottobre, ma era stato rinviato per le note vicende legate alla Catalogna e alle proteste per l’indipendenza dalla Capitale spagnola. Le due squadre sono in testa alla classifica con 35 punti a testa e hanno un ruolino di marcia pressoché identico: più minacciosi i catalani in attacco, il migliore del campionato, ma ben più attenti i madrilisti in difesa, con appena 12 gol subiti finora.