Sport in lutto: morto Richi Barbero, campione di karate

La morte di Richi Barbero a 35 anni sconvolge il karate spagnolo: si è formato sotto gli ordini del famoso Miguel Ángel López e ha vinto 22 titoli nazionali.

Il karate spagnolo piange la morte di Ricardo Barbero, un riferimento in questo sport, a 35 anni. Il forte campione è stato due volte secondo in Europa nella categoria 84 kg e ha vinto 22 titoli nazionali. Richi Barbero è deceduto lo scorso fine settimana a causa di un infarto. Una morte improvvisa che ha scosso il mondo del karate e provocato un’ondata di segni di affetto per lui e la sua famiglia. La Real Federación Española de Karate (RFEK) ha dato la triste notizia sui loro social network. Hanno voluto “ricordare e licenziare un buon lottatore che ha combattuto con lo scudo della Spagna in molti campionati internazionali”.

Cordoglio per l’improvvisa morte di Richi Barbero, campione di karate

Desde la RFEK queremos recordar y despedir a un buen competidor que peleó con el escudo de España en muchos campeonatos internacionales.

Queremos darle nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos por esta pérdida irreparable que nos ha conmocionado a todos.

D.E.P. pic.twitter.com/NzFPxJxOIk — R.F.Española Karate (@RFEKarate) December 17, 2019

“Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici per questa perdita irreparabile che ci ha scioccato tutti”, si legge su Twitter. Anche il Comitato olimpico spagnolo (COE) ha voluto trasmettere le sue condoglianze attraverso i social network. ‘Richi’ è stato addestrato sotto gli ordini di Miguel Ángel López, uno dei più noti allenatori di karate spagnoli, essendo un allenatore nazionale, maestro dell’attuale numero 1 mondiale Damián Quintero ed è stato il primo a scommettere su Sandra Sánchez, attuale dominatrice del panorama mondiale della modalità kata.

Triste noticia para el karate español. D.E.P. https://t.co/IU6j71YdM8 — COE (@COE_es) December 17, 2019

