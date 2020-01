Non è bastato nemmeno l’incidente subito a fine anno a Luciana Littizzetto per essere esonerata dagli attacchi degli hater.

La nota comica è stata recentemente vittima di una caduta con la conseguenza che si è rotta il polso e la rotula. Per questo è stato necessario un intervento chirurgico.

La conduttrice tv ha pensato bene di condividere il tutto sulla sua pagina Instagram dove ha raccontato per sommi capi quello che le è era accaduto e si è fatta immortalare in ospedale in procinto di sottoporsi all’operazione.

Gli hater all’attacco di Luciana Littizzetto

La Littizzetto ha ricevuto molti messaggi di incoraggiamento ma anche molti altri l’hanno presa letteralmente di mira attaccandola duramente. «Radical chic», «Ben ti sta brutta c***» e molti altri.

Questi sono solo alcuni dei messaggi di odio che hanno scritto sotto la sua foto. Ma non solo: qualcuno ha fatto apprezzamenti nei confronti del medico. Altri segnalano come essere famosi produrrebbe dei vantaggi. Il riferimento è alla scelta fatta dal medico di farsi fotografare accanto alla Littizzetto.

La comica sembra abbia scelto la via del silenzio e non ha risposto a nessuna provocazione, continuando ad affrontare con ironia il suo stato di convalescenza.