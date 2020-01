Lexii Alijai morta: musica in lutto per la giovane cantante

La rapper Lexii Alijai è morta a soli 21 anni: musica in lutto per la giovane cantante, il cordoglio per la tragica e prematura scomparsa improvvisa.

Lexii Alijai, nata Alexis Alijai Lynch, è deceduta nelle scorse ore. La rapper nata in Minnesota aveva 21 anni. I dettagli e la causa della morte di Lexii Alijai non sono stati resi noti. La tragica notizia è stata confermata dai suoi familiari su Facebook. La cugina di Alijai ha pubblicato un tributo sulla sua pagina: “Sei una vera leggenda. Se conosci o ascolti la sua musica, sentirai i brividi. Riposa in paradiso”.

Leggi anche –> Sonny King: chi è il rapper che collabora coi Dirotta su Cuba

Cordoglio per la rapper Lexii Alijai: chi era

LaMycha Jett ha anche pubblicato un messaggio emotivo su Facebook a conferma della morte di Lexii Alijai. Ha scritto: Dicono di non mettere in discussione Dio, ma accidenti perché tu piccola. Questa cosa chiamata vita è pazza da morire. Il mio cuore è spezzato. Le lacrime non si fermano”. Senza nominare Alijai, l’artista Kehlani, che ha collaborato con il rapper per la canzone, “Jealous”, che ha raggiunto il numero 36 sulla Billboard 200 degli Stati Uniti, ha twittato che questo è “il modo più triste per iniziare un nuovo anno”.

Nata il 19 febbraio 1998 a St. Paul, nel Minnesota, la rapper ha frequentato la scuola secondaria di arti creative, dove il suo amore per la musica è cresciuto. La rapper ha guadagnato un seguito esibendosi sui beat di artisti popolari come Drake, Nas e Dej Loaf, e alla fine ha abbandonato la scuola per proseguire la sua carriera a tempo pieno. La giovane rapper era considerata il futuro in questo genere musicale.