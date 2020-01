Sonny King: chi è il rapper che collabora coi Dirotta su Cuba

By

Carriera e curiosità su Sonny King: chi è il rapper che arriva da Greensboro, North Carolina, e che collabora coi Dirotta su Cuba.

“Dio è il mio salvatore … La musica è la mia vita”, è così che Sonny King si descrive. Il rapper che collabora con i Dirotta su Cuba arriva da Greensboro, North Carolina, e ha una vera passione per la musica. È un artista a tutto tondo, ma prima di tutto un musicista. Ha suonato in gruppi, cori e gruppi come batterista dall’età di 8 anni. Nel 2004, dopo 4 anni nella Marine Corp, ha fondato un gruppo hip hop “The Family” che ha rapidamente guadagnato fama.

Chi è il rapper Sonny King: curiosità e carriera

Il collettivo crebbe rapidamente. Solo 3 anni dopo un DJ di nome Green Lantern ascoltò la musica dei giovani rapper e mise il loro singolo su un mixtape. Questo li fece conoscere più rapidamente al pubblico della zona. Ciò portò a un contratto discografico con NVS Music Group. Ma la fama del rapper e produttore crebbe sempre di più. Sonny King in un’intervista ha spiegato: “Voglio spingere i confini dell’hip hop e del r & b anche verso la musica pop e creare un nuovo suono che guidi l’industria”.

Dopo aver prestato servizio nel suo paese come marine degli Stati Uniti, ha iniziato a concentrarsi sulla produzione e padroneggiare il pianoforte. Con 8 album, 400 canzoni prodotte e masterizzate e oltre 15.000 dischi venduti fino ad oggi indipendentemente, ha dimostrato di essere un grande produttore. Il rapper e producer californiano è sostenitore delle iniziative di Music4Love. Da qui l’incontro con i Dirotta su Cuba, storica band che ha contribuito a rendere noto un genere complesso come il funky anche nel nostro Paese.