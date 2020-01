Ultimo messaggio da Medjugorje del 2 Gennaio 2020 alla veggente Mirjana

Grande attesa a Medjugorje per il consueto messaggio del 2 di ogni mese, che coincide anche con il primo dell’anno alla veggente Mirjana.

Tanti fedeli da tutto il mondo in queste ore hanno sfidato il freddo per essere a Medjugorje, dove era atteso il primo messaggio dell’anno alla veggente Mirjana da parte della Vergine Maria. I messaggi del 2 e del 25 di ogni mese sono rivolti a tutto il mondo, come noto, e vengono affidati rispettivamente alle veggenti Mirjana Dragicevic e Marija Pavlovic.

Il messaggio alla veggente Mirjana è giunto stamattina puntuale alle 8.35. Questo il contenuto:

“Cari figli, so di essere presente nelle vostre vite e nei vostri cuori. Sento il vostro amore. Sento le vostre preghiere e le porto a mio Figlio. Però, figli miei, desidero essere, con amore materno, nelle vite di tutti i miei figli. Desidero raccogliere tutti i miei figli attorno a me, sotto il mio manto materno. Per questo vi chiamo apostoli del mio amore e vi chiedo di aiutarmi.

Figli miei, mio Figlio ha pronunciato le parole “Padre Nostro” e “Padre Nostro che sei onnipresente e nei nostri cuori” perché desidera insegnarvi a pregare con le parole e i sentimenti. Desidera che migliorate sempre, che viviate l’amore misericordioso, che è preghiera e sacrificio infinito per altri.

Figli miei, date a mio Figlio l’amore per il prossimo, date parole di consolazione, compassione e detti di bontà al prossimo. Tutto ciò che donate al prossimo, apostoli del mio amore, mio Figlio lo accoglie come dono ed io sono con voi, perché mio Figlio desidera che il mio amore, come fascio di luce, ravviva le anime affinché vi aiuti nella ricerca della pace e della felicità eterna.

Per questo, figli miei, amate gli uni e gli altri, siate uniti in mio Figlio, siate figli del Signore, tutti insieme con cuori aperti e puri pronunciate il Padre Nostro e non abbiate paura. Vi ringrazio”.

Come detto, la veggente riceve ogni mese, il 2 di ogni mese, il messaggio della Vergine Maria, che poi comunica al mondo. Inoltre, il 18 marzo, in coincidenza col suo compleanno, riceve un messaggio annuale. Questo il messaggio del 2 dicembre scorso:

“Cari figli, mentre guardo voi che amate mio Figlio, il mio cuore è colmo di tenerezza. Vi benedico con la mia benedizione materna. Con la mia benedizione materna benedico anche i vostri pastori. Voi che pronunciate le parole di mio Figlio, benedite con le Sue mani e lo amate così tanto che siete pronti, con gioia, a fare ogni sacrificio per Lui. Voi che seguite Lui che è stato il prima pastore, il primo missionario.

Figli miei, apostoli del mio amore, vivere e operare per gli altri, per tutti coloro che amate per mezzo di mio Figlio, è gioia e consolazione per la vita terrena. Se per mezzo della preghiera, dell’amore e del sacrificio, il regno di Dio è nei vostri cuori, allora la vostra vita è gioiosa e serena.

In mezzo a coloro che amano mio Figlio e che si amano reciprocamente per mezzo del Suo amore, le parole non sono necessarie, basta lo sguardo per sentire le parole non dette, non pronunciate e i sentimenti non espressi. Là dove regna l’amore, il tempo non si calcola più.

Noi siamo con voi. Mio Figlio vi conosce e vi ama. L’amore è ciò che vi porta a me e per mezzo di questo amore, io verrò sempre da voi e vi parlerò delle opere della salvezza. Desidero che tutti i miei figli, abbiano la fede e i sentimenti e sentano il mio amore materno che vi conduce a Gesù. Perciò voi, figli miei, dove andate, illuminate con l’amore e con la fede come apostoli dell’amore. Vi ringrazio”.