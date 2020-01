Brasile: la storia del cane abbandonato che trova rifugio nel presepe, una vicenda che riemerge e che si collega a una avvenuta anche quest’anno.

Qualche anno fa, a Criciuma, in Messico, un gruppo di visitatori ha visto una scena incredibile di fronte alla chiesa. Un adorabile cagnolino era immerso nel presepe, rannicchiato sulla piccola statua di Gesù Bambino! Il cucciolo stava certamente cercando un po ‘di calore e sembrava aver trovato il posto perfetto. La scena ha commosso tutti: il cagnolino, un pastore tedesco, sembrava dapprima spaventato da tutte quelle attenzioni.

Leggi anche –> Salvini, polemica sul presepe a scuola: “Dove sono Maria e Giuseppe?”

Il cane abbandonato trova rifugio nel presepe e presto anche una casa



Quel suo atteggiamento però rapidamente cambia: il cucciolo infatti inizia a fidarsi delle persone che lo circondano d’affetto. Scatta la gara di solidarietà e pare che quel cagnolino abbia trovato casa. Una vicenda simile arriva dal Salento e viene raccontata dagli abitanti di un paesino. Un cagnolino abbandonato, divenuto una sorta di mascotte, in tutti questi giorni di Natale in cui è stato allestito il presepe nella piazza del piccolo borgo non si è mai mosso dalla grotta. Anche in questo caso, ha ricevuto le attenzioni di turisti e passanti.

I residenti hanno fatto del loro meglio per non disturbare il cane senzatetto; non hanno provato a cacciarlo via. Hanno mostrato vera compassione per questo animale bisognoso. Proprio come fecero all’epoca gli abitanti della cittadina brasiliana: due storie diverse, distanti nel tempo e migliaia di chilometri che hanno scaldato i cuori di chi le ha vissute da vicino, ma anche di coloro che hanno appreso l’accaduto per caso, durante le feste natalizie. Kiko Della Giustina, l’uomo che fotografò il cane in Brasile, racconta: “Non dimenticherò mai, è stata una giornata fredda e piovosa”.