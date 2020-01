Bugo con Morgan al Festival: “Sanremo, un desiderio che si realizza”

By

Il cantautore Bugo sarà con Morgan al Festival di Sanremo: “Salire sul palco dell’Ariston è un desiderio che si realizza”, spiega.

Uno dei cantautori che ha contribuito a cambiare il modo di scrivere nel nostro Paese: Bugo – forse mai troppo apprezzato – quest’anno realizza un sogno. Quello di andare a Sanremo. Sul palco dell’Ariston salirà insieme a un altro personaggio iconico della musica leggera italiana contemporanea: Morgan. Su Facebook, ha rilanciato rispetto alla sua volontà di andare a Sanremo, spiegando che già nel 2006 aveva manifestato tali intenzioni.

Leggi anche –> Bugo: “Vorrei duettare con Mick Jagger”. Il cantautore folk rock si racconta a 360°

Le parole di Bugo sul Festival di Sanremo

Bugo infatti rispolvera quelle sue dichiarazioni a Rockol, ad agosto 2006: “A Sanremo ci andrei subito, alla mia casa discografica lo sanno. Magari, però, con qualcosa di un po’ diverso dalla solita canzone da festival”. Si tratta insomma di un desiderio che si realizza e che il cantante non nasconde: “Bugo ha sempre desiderato partecipare al Festival della canzone italiana. Mi ci sono voluti un po’ di anni, tenendo conto che il mio primo album è datato 2000, ma il Festival è sempre stato nella miei pensieri”.

A 20 anni dal primo disco, dunque, arriva la grande occasione, quella di calcare il palcoscenico dell’Ariston. Oggi domanda: “Alcuni di voi lo avevamo intuito, lo avevano capito, altri invece pensavano che ‘a Bugo non interessa andare a Sanremo’. Perché non dovrebbe interessarmi?”. Del resto, è evidente che Sanremo negli ultimi anni è stata una vetrina per sdoganare alcuni fenomeni musicali – rendendoli fruibili a un pubblico sicuramente più vasto – e lo sarà anche quest’anno.