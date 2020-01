Elisa e Sonia, travolte e uccise da un’auto pirata a Senigallia

Il dramma di Elisa e Sonia, le due donne del pesarese travolte e uccise da un’auto pirata a Senigallia, mentre uscivano da una discoteca.

Ancora una tragedia gravissima sulle strade italiane, ad appena 24 ore dalla strage di Lutago. A perdere la vita due donne della provincia di Pesaro, che avevano trascorso una serata in una discoteca a Senigallia. La tragedia alle prime luci dell’alba, intorno alle 5.30 del mattino.

Il drammatico investimento di Senigallia: cosa sappiamo finora della morte di Elisa e Sonia

Da quanto si è potuto apprendere, le due donne sono state investite e uccise nella notte sulla strada provinciale 360 “Arceviese” a Senigallia. Erano appena uscite da una discoteca, il Mega. L’investitore, un uomo del posto, è risultato positivo all’alcoltest. Per tale ragione è stato tratto in arresto dalla Polizia Stradale. Sul posto, i mezzi di soccorso del Suem 118, che però non hanno potuto fare nulla per le due donne investite.

Le vittime, Sonia F. ed Elisa R., 34 e 43 anni, erano originarie di Colli al Metauro, nel Fanese (provincia di Pesaro Urbino). Uscivano dalla discoteca, che si trova ai confini tra i comuni di Senigallia e Ostra, e secondo la ricostruzione stavano andando a prendere l’auto. L’urto seguito all’investimento le ha sbalzate nei campi circostanti. La strada è poco illuminata e quindi i soccorritori – una volta scattato l’allarme – hanno avuto qualche difficoltà a ricercare i corpi delle due povere donne nella vegetazione. Sul luogo del drammatico incidente, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e i Vigili del fuoco.