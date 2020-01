Michele Cannistraro: chi è lo chef, carriera e curiosità

Vincitore di MasterChef All Stars Italia, chi è Michele Cannistraro, lo chef detto il ‘Cannibale’: carriera e curiosità, cosa faceva prima.

Prima di Masterchef era un capocantiere edile, poi la vita di Michele Cannistraro, il ‘cannibale’ come è stato ribattezzato, è cambiata radicalmente. Ha partecipato alla 3^ edizione, raggiungendo l’ottava posizione, ma pur non vincendo la sua vita è radicalmente cambiata. Si è impegnato maggiormente in quel mondo, lasciando il suo vecchio lavoro per immergersi nella ristorazione.

Chi è lo chef Michele Cannistraro, vincitore di MasterChef All Stars Italia

Tra i primi, più immediati, successi e riconoscimenti, è arrivata un Invention test con ospite lo chef francese Leveillè. Classe 1980, di Rozzano in provincia di Milano, oggi collabora con la scuola Zodio dove tiene corsi di cucina. Inoltre è un personal chef. Lo scorso anno, il ‘cannibale’ ha vinto l’edizione di MasterChef All Stars Italia, battendo concorrenti che sicuramente erano più quotati di lui, proprio in virtù dei risultati raggiunti nelle edizioni precedenti.

Tatuatissimo, Michele Cannistraro è sposato con Marzia e ha due figlie. Il suo punto di riferimento è il più noto chef Antonino Cannavacciuolo. Dopo aver partecipato al torneo dei campioni di MasterChef, ha ottenuto una certa risonanza mediatica. Tra l’altro, è stato poi ospite della trasmissione ‘La Prova del Cuoco’, condotta su Raiuno da Elisa Isoardi e Claudio Lippi.

