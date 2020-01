Choc a Fermo: bambina morta tra le fiamme della sua casa

Un dramma choc si è consumato in queste ore a Fermo, nelle Marche: una bambina è morta tra le fiamme della sua casa, salve mamma e sorella.

Questa notte verso le tre è scoppiato un incendio per cause in corso di accertamento in una palazzina del centro storico di Servigliano, in provincia di Fermo. L’abitazione andata in fiamme si affaccia sulla statale che da Porto San Giorgio conduce ad Amandola. Da quanto si apprende, nella palazzina abitava una famiglia di origine macedone, arrivata solo qualche mese fa nel piccolo comune fermano. Ad avere la peggio, una bambina di sei anni, mentre si sono salvate la mamma e la sorella.

Il dramma di Fermo: bambina morta tra le fiamme, salve mamma e sorella

La bambina avrebbe dovuto compiere gli anni tra qualche giorno, stando alle prime informazioni. In pochi però conoscevano la famiglia nel paese del fermano. A quanto pare, essendosi trasferiti da poco, la piccola non frequentava nemmeno ancora la scuola. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, sono giunti i vigili del fuoco. I pompieri, però, nulla hanno potuto fare: la piccola era già morta, probabilmente per asfissia e a causa delle ustioni riportate nell’incendio. La palazzina dove si sono sviluppate le fiamme è sorvegliata dai militari dell’Arma dei Carabinieri.

Le fiamme hanno avvolto un piccolo appartamento di circa 50 metri quadrati in via Circonvallazione Clementina, in contrada Borgo Leopardi. L’incendio, a quanto pare, è divampato nel vano locale che ospita la cucina dell’abitazione. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, svegliata da un odore nauseabondo, è stata la mamma della piccola, che si è preoccupata di mettere in salvo una delle due sorelline. Quando ha provato a rientrare in casa, il fumo era talmente denso che non è riuscita a farlo. A quel punto, era già scattato l’allarme, ma per l’altra piccola non c’è stato nulla da fare. Adesso, la donna sopravvissuta e una delle due figlie si trovano al pronto soccorso di Fermo per gli accertamenti del caso, ma non sono in pericolo. Sul luogo del dramma, i carabinieri di Montegiorgio, la Croce Azurra di Santa Vittoria in Matenano, il 118, e i vigili del fuoco di Amandola e Fermo. Sconcerto e dolore nel comune fermano, che in mattinata ha appreso del grave evento.

