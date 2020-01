Serie Tv Grave Lutto: morto suicida Silvio Horta, creatore di Ugly Betty

Morto suicida Silvio Horta, creatore di Ugly Betty, grave lutto nel mondo delle serie tv: aveva 45 anni, il cordoglio per il suo decesso.

Il produttore pluripremiato Silvio Horta, acclamato per aver creato la serie di successo “Ugly Betty” insieme con l’attrice Salma Hayek, è morto. Aveva 45 anni. L’uomo si sarebbe suicidato. Il suo corpo è stato trovato in un hotel di Miami. Lo ha rivelato il medico legale della contea di Miami-Dade. La serie televisiva Ugly Betty, divisa in 4 stagioni, ha avuto un enorme successo anche in Italia.

Cordoglio per il decesso di Silvio Horta

Non è il primo lutto legato alla serie: a novembre 2016 è infatti morta suicida Lisa Lynn Masters, 52 anni, attrice americana apparsa in molte serie tv di successo come ‘Gossip Girl’, ‘Ugly Betty’, ‘Law and Order’ e ‘Unbreakable Kimmy Shmidt’. La sitcom Ugly Betty ha reso l’attrice America Ferrera una star. La Ferrera e altri personaggi dello showbiz, tra cui la cantante e attrice Vanessa Williams, hanno pianto la morte del noto produttore sui social media.

“La sua creatività e passione ci mancheranno a così tanti di noi che hanno lavorato con lui”, ha twittato la Williams. La famiglia di Horta ha dichiarato in una dichiarazione che “Silvio ha toccato la vita di milioni di persone”, ma ha avuto una continua lotta con la dipendenza e la depressione. In tutto questo, ha sempre trovato il modo di trasformare la sua lotta in risate”. Il giovane produttore viene ricordato come “un uomo gentile e bello”.

Leggi anche –> “Ugly Betty” si sposa : America Ferrera non è più “sfigata”