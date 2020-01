Francesca Lopriore morta a 18 anni: “Esempio di coraggio”

Il dramma di Francesca Lopriore morta a 18 anni, stroncata da una terribile malattia: “Esempio di coraggio”, spiega chi la conosceva.

“Ti voglio ricordare con il sorriso perché dietro a quel sorriso avevi nascosto quel coraggio che ti rendeva meravigliosamente forte, ma allo stesso tempo nascondeva le tue fragilità”, questo uno dei tanti messaggi apparsi sui social per ricordare Francesca Lopriore. La giovane brianzola, 18 anni, è venuta a mancare dall’affetto dei suoi cari nei giorni scorsi. Da un anno e mezzo lottava contro un male che non le ha lasciato scampo.

Il dramma della giovane Francesca Lopriore: la malattia e la morte

La giovane ragazza lascia nel dolore e nello sconforto papà Giuseppe, mamma Anna, le sorelle Sonia, Libera, Andreina e Beatrice. In tanti erano presenti ai suoi funerali, nella chiesa prepositurale Santi Ambrogio e Simpliciano di Carate Brianza, per salutarla per l’ultima volta. Francesca Lopriore si era appena diplomata all’Accademia di moda PBS di Monza. Sui social il dolore di quanti la conoscevano e non si rassegnano al fatto che una giovane vita sia spezzata in quel modo.

Scrivono gli amici: “Un altro angelo volato in cielo, una ragazza con il sorriso sempre stampato in faccia buona e gentile. Riposa in pace e veglia su di noi. Ciao Frenzis”. Poi ancora: “Da oggi brillerà la regina delle stelle”. Commosso il ricordo di un ex docente della ragazza scomparsa: “Ti ricordo con tutta la sua semplicità, il garbo con il quale chiedevi sempre spiegazioni e approfondimenti. Sei stata una alunna rigorosa ed esemplare”. Anche le sorelle di Francesca, nelle scorse ore, hanno voluto ringraziare quanti hanno dimostrato vicinanza nel momento difficile del lutto che le ha colpite.