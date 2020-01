Aereo ucraino abbattuto, l’Iran ammette: “Un errore umano”

Novità importanti sull’aereo ucraino abbattuto fuori dall’aeroporto di Teheran, l’Iran ammette: “Si è trattato di un errore umano”.

L’Iran ammette di aver involontariamente abbattuto aereo di linea ucraino. L’aereo si era avvicinato a una base militare sensibile ed è stato abbattuto a causa di un “errore umano”, affermano le forze armate. In sostanza, l’Iran ha detto che l’aereo di linea ucraino che si è schiantato fuori da un aeroporto di Teheran, uccidendo tutte le 176 persone a bordo, è stato abbattuto involontariamente dalle sue forze armate.

Novità sull’aereo ucraino abbattuto: l’Iran ammette responsabilità

I funzionari iraniani avevano inizialmente negato le dichiarazioni dei funzionari occidentali secondo cui il jet Boeing Co. 737-800 era stato abbattuto da un sistema missilistico sparato dall’Iran, probabilmente per errore. L’aereo dell’UKraine International Airlines si è avvicinato a una delicata base militare gestita dal Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica ed è stato abbattuto a causa di un “errore umano”, ha detto lo staff generale delle forze armate iraniane in una dichiarazione alla televisione di stato. Quindi viene spiegato che le forze armate hanno rilevato una maggiore attività aerea degli Stati Uniti e aerei da guerra statunitensi sul radar dopo gli attacchi iraniani alle forze americane in Iraq.

Il presidente iraniano Hassan Rohani ha twittato che l’abbattimento è stato “una grande tragedia e un errore imperdonabile”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev si aspetta che Teheran punisca i responsabili e paghi un risarcimento. “Questo non è stato un buongiorno, ma ha portato la verità”, ha detto in un post di Facebook. Quindi ha proseguito: “Ci aspettiamo dall’Iran assicurazioni di un’indagine completa e aperta, portando i responsabili alla giustizia, il ritorno dei corpi dei morti, il pagamento di risarcimenti e scuse ufficiali attraverso i canali diplomatici”. Il presidente della Ukraine International Airlines Yevhenii Dykhne ha dichiarato di non aver mai creduto che l’equipaggio della compagnia aerea o l’aereo fossero responsabili dell’incidente. Il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif ha affermato che l’errore è stato causato da quello che definisce “avventurismo statunitense” in Medio Oriente.

Aereo ucraino abbattuto: i precedenti

Purtroppo, si allunga dunque la lista di aerei abbattuti per errore, a partire dal mistero dell’iinabissamento del volo Malaysia Airlines. A oggi non vi è verità su quanto accaduto. Invece, il 17 luglio 2014, il volo Malaysia Airlines MH17 viene abbattuto sull’Ucraina orientale sulla rotta per Kuala Lumpur da Amsterdam. Tutte le 298 persone a bordo del Boeing 777 vengono uccise, tra cui 193 cittadini olandesi. Le autorità di Kiev e i ribelli separatisti filo-russi, che si battono per il controllo dell’Ucraina orientale, si accusano a vicenda di aver sparato il missile che ha colpito il volo.

Il 23 marzo 2007, un aereo cargo Ilyushin II-76 appartenente a una compagnia aerea bielorussa viene abbattuto da un razzo poco dopo il decollo dalla capitale della Somalia, Mogadiscio, uccidendo 11 persone. Il 4 ottobre 2001, settantotto persone, per lo più israeliane, furono uccise quando la loro Siberia Airlines Russian Tupolev-154, volando da Tel Aviv a Novosibirsk, esplose a metà volo sul Mar Nero. L’incidente nei pressi del Mare della Crimea. Una settimana dopo Kiev ha ammesso che il disastro era dovuto al fuoco accidentale di un missile ucraino. C’è poi la tragedia del 3 luglio 1988. Un Airbus A-300 appartenente all’Iran Air, in volo da Bandar Abbas in Iran a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, viene abbattuto nelle acque territoriali dell’Iran nel Golfo Persico poco dopo il decollo da due missili lanciati da una fregata , USS Vincennes, che pattuglia lo Stretto di Hormuz, apparentemente scambiandolo con un aereo da caccia. Muoiono le 290 persone a bordo. Gli Stati Uniti hanno pagato all’Iran 101,8 milioni di dollari di risarcimento per le vittime.