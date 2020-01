Treni Alta Velocità, guasti tecnici: caos Firenze per Roma e Bologna

By

Ritardi e gravi disagi per molti passeggeri dei Treni Alta Velocità, guasti tecnici: caos sui collegamenti da Firenze per Roma e Bologna.

Disagi si stanno registrando in queste ore sulle linee ad alta velocità della Rete Ferroviaria Italiana. Rispetto alle primissime ore del mattino, la situazione sembra migliorare, ma in ogni caso ritardi continuano a essere accumulati nel corso di tutta la mattinata. La situazione è legata ad alcuni guasti tecnici, che hanno cause differenti. Gli aggiornamenti arrivano dal sito Viaggiatreno.it.

Firenze: la situazione ritardi dei treni, cosa sta accadendo

Sulla Roma-Firenze, linea direttissima ad alta velocità, si è verificato il traffico rallentato per un guasto alla linea a Rovezzano. La notizia si è avuta intorno alle 8.30 di questa mattina. I disagi permangono con ritardi tra 20 minuti e mezz’ora circa. Queste le linee coinvolte direttamente:

FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:33)

FR 9303 Milano Centrale (5:45) – Roma Termini (10:35)

FR 9604/9609 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03)

FR 9307/9390 Torino Porta Nuova (6:40) – Fiumicino Aeroporto (12:22)

FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Napoli Centrale (12:12)

Più preoccupanti i disagi sulla linea ad alta velocità tra Bologna e Firenze. Qui i ritardi si stanno accumulando in questi momenti e sfiorano su altri treni addirittura l’ora. Il traffico è rallentato per un controllo tecnico ad un treno a Bologna San Ruffillo. Al momento i treni con maggiore difficoltà sono quelli da Torino Porta Nuova per Fiumicino e Salerno. Queste le linee coinvolte direttamente:

FR 9307/9390 Torino Porta Nuova (6:40) – Fiumicino Aeroporto (12:22)

FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

FA 9466/9467 Trieste Centrale (6:45) – Roma Termini (12:00)

FA 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:10)

Per saperne di più –> Notizie Infomobilità