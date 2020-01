Morti bianche: giornata nera, 4 lutti sul lavoro nel Nord Italia

Il numero delle morti bianche in Italia è argomento spesso dimenticato: oggi è stata una giornata nera, 4 lutti nel Nord in poche ore.

Quattro vittime di morti bianche in poche ore soltanto in alcune Regioni del Nord Italia. Il bilancio è davvero gravissimo e riaccende i riflettori su una piaga, quella delle morti sul posto del lavoro, che troppo spesso passa in secondo piano o non viene presa in considerazione. 2 le vittime in Piemonte, una in Lombardia e una in Veneto che riaprono vecchie ferite.

Leggi anche –> Morti bianche, aperta inchiesta per omicidio colposo plurimo

4 morti bianche in poche ore nel Nord Italia: il tragico bilancio

Va detto che davvero troppo spesso chi muore sul posto di lavoro è considerato alla stregua di una mera statistica e nulla si fa nel concreto contro tutto questo. Si tratta di un tema che viene spesso accantonato anche nel dibattito politico o ci si limita a poche, scarne dichiarazioni. Andiamo ai fatti tragici di oggi. In Piemonte, un elettricista di 32 anni, titolare di una ditta operante per Trae, azienda di autotrasporti situata nella periferia di Busca, è morto schiacciato da un carrello elevatore. Appena un’ora prima, un altro incidente mortale a Casale Monferrato. Un artigiano di 58 anni, Francesco Gabbia, ha avuto un arresto cardiaco mentre lavorava sul tetto di una casa.

Intanto, la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell’operaio Raffaele Ielpo, 42 anni. L’uomo è tragicamente rimasto sepolto ieri dai detriti mentre lavorava a 18 metri di profondità nel cantiere della nuova linea 4 della metro di Milano in piazza Tirana. Inutili i tentativi di salvarlo e nella giornata di oggi l’area è stata posta sotto sequestro. Stamattina in Veneto la tragedia di un operato morto folgorato a Cavaion Veronese mentre lavorava alla potatura di alcuni alberi.

Leggi anche –> Morti bianche, Inail: “Media di tre vittime al giorno”