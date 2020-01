Friends, attore morto suicida: “Era così gentile e sincero”

Morto suicida Stan Kirsch, attore che ha recitato in Friends e per sei stagioni in Highlander, il lutto: “Era così gentile e sincero”.

Stan Kirsch, che interpretava l’immortale Richie Ryan nella serie TV degli anni ’90 “Highlander”, è morto sabato all’età di 51 anni. Lo ha reso noto la moglie Kristyn Green, sulla pagina Facebook degli Stan Kirsch Studios. Lui e la moglie hanno fondato la scuola di recitazione nel 2008. Il decesso risale allo scorso 11 gennaio, ma la notizia è stata diffusa soltanto nelle scorse ore. Stan Kirsch è apparso in un episodio del 1995 di “Friends”.

Lutto per la morte dell’attore di Friends, Stan Kirsch

Il noto attore 51enne si è suicidato: “Era così amato e siamo tutti solo devastati”, scrivono dagli Stan Kirsch Studios, che resteranno chiusi per due settimane. Sebbene Kirsch fosse famoso per il suo periodo di sei stagioni in “Highlander”, ha avuto un ruolo memorabile in “Friends”, come il ragazzo di Monica, Ethan. Quasi un cameo che però i fan della serie televisiva non hanno dimenticato.

Lunedì, la moglie ha ringraziato i follower di Facebook “l’amore e e il sostegno” per la morte di suo marito. “Non sono stato in grado di rispondere a tutti i messaggi, le chiamate, le e-mail – ma ho letto o ascoltato ognuno di loro”, ha scritto la donna. Poi ha aggiunto: “Mi sento circondata dall’amore e sono per sempre grata a ciascuno di voi”. Anche la pagina social della serie Highlander ha ricordato l’attore, definito “gentile, riflessivo e sincero”.

