Il caso della scomparsa di Samira El Attar, ultime notizie: finita la fuga del marito, si era rifugiato in Spagna, trovato per caso a Madrid.

Finita la fuga di Mohamed Barbri, indagato per l’omicidio della moglie Samira el Attar e per occultamento di cadavere. L’uomo era scappato da casa, a Stanghella, ai primi di gennaio. La sua fuga aveva destato particolare clamore: infatti aveva utilizzato in un primo momento una bicicletta per allontanarsi da casa. Nelle scorse settimane, si era pensato fosse stato ritrovato il corpo di Samira El Attar, la donna data per dispersa lo scorso 21 ottobre.

Che fine ha fatto Samira El Attar? Le ultime notizie

In realtà quel corpo privo di vita era di Valentina Trolese, donna di 63 anni, data per dispersa da la cittadina di Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia. A riconoscere il corpo della donna, ci hanno pensato proprio i familiari. Il ritrovamento avvenne sulla spiaggia di Albarella, provincia di Rovigo. Invece, di Samira non si hanno tracce. Rocambolesca era stata la fuga del marito, che raggiunta Milano, aveva preso un Flixbus per Barcellona.

Mohamed Barbri è stato bloccato grazie a un controllo casuale in strada il 13 gennaio, a Madrid, capitale della Spagna. La procura di Rovigo sta ricostruendo i suoi movimenti. Contro il marito, nei mesi scorsi, era arrivata una testimonianza terribile, raccolta da ‘Storie Italiane’: “Samira veniva trattata male e veniva violentata dal marito. Lui la picchiava e picchiava anche la bambina che aveva dei segni neri sulle gambe. Lei subiva il marito, era terrorizzata che potesse portargli via la bambina. Lui la costringeva ad avere rapporti sessuali e ultimamente lei lo rifiutava in maniera decisa”. Lui si diceva tranquillo e certo che la moglie sarebbe stata ritrovata viva.