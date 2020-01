Roma, sgambetto dell’Inter: bloccato l’affare Politano-Spinazzola

Scambio alla pari Politano-Spinazzola, Roma infuriata per lo “sgambetto” dell’Inter: bloccato l’affare per le visite mediche.

C’è un piccolo giallo nella trattativa che avrebbe dovuto portare Matteo Politano dalla Roma all’Inter, in cambio di Leonardo Spinazzola. Quando tutto sembrava fatto, tanto che l’ex laterale offensivo del Sassuolo era arrivato a Villa Stuart per le visite mediche, ecco arrivare una sorta di dietrofront dell’Inter.

Leggi anche –> Doping: Russia bandita da Giochi Olimpici e Mondiali di calcio

Leggi anche –> Calcio, l’Italia è da record: 9-1 all’Armenia e la Nazionale di Mancini riscrive la storia

Affare Politano-Spinazzola: tensione tra Roma e Inter

Cosa è accaduto? A quanto pare, l’Inter vorrebbe valutare nuovi test fisici su Spinazzola e per questo la trattativa si sarebbe arenata. Morale: stasera la Roma affronta il Parma in Coppa Italia al Tardini e l’ex (o quasi) nerazzurro sarebbe dovuto partire dalla panchina. Invece, non è stato convocato e la stanza di albergo dove avrebbe dovuto alloggiare probabilmente resterà vuota. Se per Politano la Roma ha già dato l’ok su tutto, comprese le visite mediche che sono state positive, l’Inter prende tempo per Spinazzola.

In particolare, l’ex Juventus non avrebbe la stessa affidabile forma fisica. Spinazzola ha sostenuto le visite all’Humanitas e poi l’idoneità sportiva al Coni. Ma l’Inter vuole “test di condizionamento” supplementari, da svolgere ad Appiano Gentile. Sotto i riflettori finisce quindi la modalità di prestito alla pari: l’obbligo di riscatto fissato a circa 28 milioni di euro per entrambi i giocatori potrebbe non andare bene ai nerazzurri. Questi infatti vogliono puntare – stando a quanto si apprende – a trasformare l’obbligo in diritto. A quanto pare, la Roma non avrebbe gradito: ha detto no a ulteriori test fisici e lo scambio adesso sembra davvero a rischio. Dopo il caso Dzeko in estate, dunque, ancora tensione tra Roma e Inter per una trattativa di mercato.