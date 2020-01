Aereo ucraino abbattuto: il discorso del figlio di una vittima – VIDEO

Discorso commovente del ragazzo coraggioso di 13 anni per il suo papà che è morto nell’aereo ucraino abbattuto in Iran.

Suo papà era nell’aereo di linea ucraino abbattuto per errore fuori da un aeroporto di Teheran, uccidendo tutte le 176 persone a bordo. Ryan Pourjam ha parlato di suo padre, Mansour, alla Carleton University di Ottawa, in Ontario, in Canada. Ha tenuto uno straziante e coraggioso discorso commemorativo.

Leggi anche –> Iran attacca basi Usa: 80 morti, militari italiani salvi nei bunker

Le parole del ragazzo, appena 13 anni, sono state riportate in un video pubblicato su Twitter dal parlamentare canadese Catherine McKenna. Il 13enne racconta: “Mi diceva sempre di rimanere positivo durante i periodi bui e quelli buoni, quando rimanevamo bloccati nel traffico o quando non riuscivo a prendere il caffè che volevo”. Quindi osserva: “Non voglio parlare delle cose cattive. Perché so che se mio padre fosse vivo, e se qualcun altro fosse morto nello schianto e che fosse proprio qui a tenere un discorso, non avrebbe parlato delle cose cattive. Non lo farò”.

Il giovanissimo Ryan spiega che il suo papà era una persona “forte” e che aveva avuto a che fare con molte tragedie ma mai si era arreso. “Era fantastico e ci amavamo”, ha continuato, spiegando che in questi giorni di dolore molte persone gli sono state vicine. “So che se stessi sognando e che se mi avesse svegliato, mi avrebbe detto che sarebbe andato tutto bene. E so che sarà così”, ha concluso il suo discorso, che ha emozionato tutti i presenti.

While so many of us struggle to find the words to express our sadness over the many lives lost in last week's horrific plane crash, 13-year-old Ryan — who lost his beloved father, Mansour — shows unbelievable poise in the face of extreme tragedy. We can all learn from Ryan. pic.twitter.com/L5fePoKiKN

— Catherine McKenna (@cathmckenna) January 16, 2020