Carriera di Luca Salsi, il baritono parmense che ha ‘ridato’ voce a Giuseppe Verdi con grande amore, chi è dai palchi mondiali all’impresa del 2015.

Cresciuto a Lesignano de’ Bagni, comune sulla prime colline parmensi, Luca Salsi – classe 1975 – si è diplomato in canto presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, sotto la guida del soprano Lucetta Bizzi. Successivamente si è perfezionato con il baritono Carlo Melician. Il suo debutto nel 1997 presso il Teatro Comunale di Bologna ne La scala di seta di Rossini. Ma è noto e amato in tutto il mondo per aver ‘ridato’ voce a Giuseppe Verdi.

Chi è Luca Salsi: l’amore per Giuseppe Verdi, i palchi mondiali, l’impresa del 2015

Luca Salsi ha già calcato i palchi di tutto il mondo: ne citiamo cinque a caso ovvero il Metropolitan di New York, il Teatro alla Scala, la Royal Opera House di Londra, la Staatsoper di Berlino, il Liceu di Barcellona. In Italia ricordiamo poi il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Filarmonico di Verona, il Teatro Massimo di Palermo e – non è scontato dirlo – il Teatro Regio di Parma. Ha collaborato con importanti direttori d’orchestra come Riccardo Muti, James Levine, Daniele Gatti, Plácido Domingo, Gustavo Dudamel, Nicola Luisotti. Tra i registi si menzionano Robert Carsen, Hugo De Ana, Antony Minghella, Werner Herzog e il compianto Franco Zeffirelli.

La sua carriera, dunque, è di altissimo livello, che lo ha reso noto anche da un punto di vista mediatico. La chiave di volta è un episodio legato alla sua carriera e avvenuto ad aprile 2015. Quel giorno, Luca Salsi divenne “il superbaritono”. Infatti, all’ultimo momento, il grande Plácido Domingo sta male e deve abbandonare una recita pomeridiana dell’Ernani alla Metropolitan Opera di New York. Il tutto avviene un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Il baritono italiano lo sostituisce, ma non solo. La sera stessa Salsi doveva cantare, come da programma, in una recita della Lucia di Lammermoor. Anche in questo caso non si tira indietro, compiendo “un’impresa” che potrebbe essere da Guinness dei Primati. Difficile infatti ricordare un cantante lirico che è riuscito a sostenere 2 performance nel giro di pochissime ore.