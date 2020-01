Alice Venturi, influencer: vivere di web è davvero possibile

L’influencer Alice Venturi, dai tutorial su Youtube a Detto Fatto: vivere di web è davvero possibile, la webstar spiega come stanno le cose.

Classe 1991, Alice Venturi nel 2008 apre un canale youtube, chiamato AlicelikeAudrey in cui condivide video tutorial e segreti di make up. Sin da giovanissima, dunque, diventa una star del web e oggi è un’affermata influencer. Ma vivere di web è davvero possibile? La risposta lei l’ha data in un’intervista di qualche tempo fa al quotidiano ‘Il Giornale’: “La mia è una scommessa costante”, dice spiegando che da quando ha iniziato lei il mondo del web è cambiato.

I segreti dell’influencer Alice Venturi: così si diventa webstar

Proprio per questo, il suo consiglio è “in assoluto di non iniziare un percorso sul Web solo per diventare famoso”. Spiega infatti Alice Venturi: “E’ importante avere qualcosa da comunicare e per farlo bisogna crederci. Per fortuna non facciamo un lavoro che ci vede costretti, come molte persone, alla sveglia presto, ma è importante sempre organizzarsi, ideare e creare. Poi certo, c’è sempre un piano B da coltivare e tenere di lato, fondamentale per la vita”.

Ospite di Caterina Balivo a Detto Fatto, programma pomeridiano di Rai 2, Alice Venturi è ritornata in trasmissione anche dopo il cambio alla guida del programma e l’arrivo di Bianca Guaccero. Nel 2017 partecipa al programma televisivo Pechino Express, in coppia con Guglielmo Scilla. Con lui ha anche condotto un programma radiofonico. Sempre in radio, ha lavorato insieme a un’altra influencer molto seguita e apprezzata, Camihawke. La giovane influencer ci tiene molto a non legare il lavoro alla sua vita privata, per cui confessa di avere una relazione stabile, ma non dice con chi. Intanto, su Instagram, dove qualche giorno fa ha svelato di essere una grande tifosa dell’Inter, i suoi follower sfiorano quasi i 300mila.