Il popolo delle Partite Iva, commercianti e liberi professionisti, pronti alla mobilitazione, la protesta parte da Facebook: “Troppe tasse”.

Si chiama ‘Partite Iva insieme per cambiare‘, ed è l’iniziativa social che mette insieme quasi 200mila persone in un agguerrito gruppo Facebook. Le richieste sono quelle di meno burocrazia e meno tasse per chi è in possesso di una partita Iva. C’è chi mette in evidenza che gli capita di parlare “con persone di qualsiasi estrazione politica, di qualsiasi classe sociali, di tutte le categorie, di tutte le classi lavoratrici e tutti hanno ben chiaro e ci si trova d’accordo, su cosa serve agli Italiani e a chi abita in Italia, che siano appartenenti a lavoratori, famiglie, aziende, categorie e tutti gli enti sociali”.

Partite Iva: dal gruppo Facebook alla manifestazione nazionale

In sostanza, gli utenti di questo gruppo Facebook sottolineano come nel nostro Paese l’attenzione sia spesso spostata su questioni non prioritarie. Unimpresa, in un recente rapporto, quantifica in circa il 64% del fatturato il carico fiscale per attività commerciali e professionisti. Si tratta della quota più alta d’Europa. Le idee di chi fa parte del gruppo si moltiplicano: vanno dall’aliquota unica al 15% a eventuali class action per vedere tutelati i propri diritti. “Dovremmo mettere un attimo da parte l’orgoglio personale e pensare al bene comune che è l’essenza principale di un paese che invece viene quotidianamente svenduto”, osserva un utente.

Nel frattempo, c’è già chi pensa a una manifestazione nazionale e fissa anche la data: si tratta dell’ex senatore di Forza Italia, Eugenio Filograna, attivo con il suo gruppo ‘Autonomi e Partite Iva’. L’imprenditore e dirigente sportivo salentino, infatti, ha convocato il popolo delle partite Iva e dei liberi professionisti per una mobilitazione nazionale, che sfocerà in una manifestazione da tenersi il prossimo 26 aprile a Milano, in piazza della Scala.

Leggi anche –> Partite Iva in fuga dalla gestione separata Inps